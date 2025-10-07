Οδική ασφάλεια με “έξυπνες” διαβάσεις σε καίρια σημεία της Καλαμάτας

Οι διαβάσεις αυτές, με φωτεινά σήματα που συγχρονίζονται με τους σηματοδότες και αισθητήρες που καταγράφουν την κυκλοφορία, στοχεύουν στην προστασία των πεζών –ιδιαίτερα των μαθητών έξω από σχολεία– και στην αποτροπή επικίνδυνων συνηθειών, όπως το σταμάτημα οχημάτων πάνω στις διαγραμμίσεις. Παρά τις ενστάσεις που τέθηκαν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας για την αντοχή των υλικών και την αισθητική, η νέα υποδομή εκτιμάται πως θα αλλάξει τα δεδομένα στην καθημερινή μετακίνηση, δημιουργώντας ασφαλέστερες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς. Χθες, ψηφίστηκε ομόφωνα η έγκριση διευθέτησης κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του κυρίως αστικού κορμού της Καλαμάτας» καθώς και η διευθέτηση κυκλοφορίας – σήμανσης εκτελούμενων εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και αύξηση επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία».

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων, ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλης Τζαµουράνης έθιξε την διάβαση σε φανάρι στο ύψος του Μεγάρου Χορού και το κατά πόσο πρακτική είναι, ενώ από την αντιπολίτευση τέθηκαν ακόμα ζητήματα αντοχής των υλικών, καθώς παρατηρείται πως οι διαβάσεις ξεθωριάζουν εύκολα. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε πως τα υλικά είναι ψυχροπλαστικά και ότι όπου υπάρχει ζήτημα ειδοποιείται ο ανάδοχος προς αποκατάσταση, ενώ για τις διαβάσεις στα φανάρια εξήγησε πως συνδέονται με τη λειτουργία του σηματοδότη, με σκοπό να βοηθήσει μεταξύ άλλων ανθρώπους με προβλήματα όρασης. «Με το που το φανάρι γίνει πράσινο για τους πεζούς, ενεργοποιείται η λευκή διαδρομή, ενώ όταν είναι κόκκινο για τους πεζούς δημιουργούνται κόκκινες διαγραμμίσεις» διευκρίνισε, σχολιάζοντας πως αυτή η νέα λειτουργία θα βοηθήσει -και- πεζούς που αντί να κοιτούν ευθεία εστιάζουν προς τα κάτω, λόγω του κινητού. Ο ίδιος επεσήμανε πως στις διαβάσεις αυτές υπάρχουν αισθητήρες περιβάλλοντος ώστε να προκύπτουν δεδομένα, όπως ο κυκλοφοριακός φόρτος, με σκοπό αυτά να αποτελέσουν μέρος διαδραστικού χάρτη της Ευρώπης. Παράλληλα, στάθηκε στη κακή συνήθεια οδηγών να σταματούν πάνω στις διαβάσεις και όχι πριν, εκτιμώντας πως μέσω αυτών θα περιοριστεί το φαινόμενο. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σχολίασε πως μέσω των διαβάσεων ενισχύεται η ασφάλεια και η προσβασιμότητα, καθώς αποτρέπουν τους πεζούς να τις διασχίσουν όταν δεν επιτρέπεται. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας παρατήρησε πως σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να μην προκύπτουν αισθητικά ζητήματα, κάτι που σχολίασε και ο Βασίλης Τζαµουράνης, λέγοντας πως τα πλαίσια πάνω στα οποία μπαίνουν τα led θα έπρεπε να σχεδιαστούν πιο καλαίσθητα. Ως προς τα υλικά, ο ίδιος υπογράμμισε με βάση την εμπειρία του πως τα ψυχροπλαστικά δεν αντέχουν, προτείνοντας σε κάποιες να μπουν θερμοπλαστικά υλικά ώστε να φανεί η διαφορά. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε ως προς τις διαβάσεις που ξεθωριάζουν πως ο Δήμος δεν μπορεί να δίνει χρήματα κάθε μήνα γι’ αυτό το σκοπό, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση στο θέμα.

Τ.Αν.