Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για καθαρισμό οδικού δικτύου

Όπως τονίστηκε στην εισήγηση, το υπό δημοπράτηση έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών αποκομιδής σύμμικτων απορριμμάτων κατάμήκος του οδικού δικτύου, των παράπλευρων δρόμων, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών κατά το τμήμα εντός των ορίων Δ. Τριφυλίας αρμοδιότητας της Περιφέρειας (εθνικοί και νομαρχιακοί δρόμοι).

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 186.084,66 ευρώ με ΦΠΑ(93.042,33 ευρώ για το 2025 και 93.042,33 ευρώ για το 2026) και είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό του Δ. Τριφυλίας 2025. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποτελεσματική αποκομιδή των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο, καθώς και η βελτίωση της εικόνας της περιοχής.

Κ.Μπ.

(Φωτογραφία αρχείου)