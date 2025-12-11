Ανακοίνωση του Νοσοκομείου για τη δωρεά του 62χρονου: “Παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και ελπίδας”

Ανακοίνωση για την σημαντική πράξη της δωρεάς οργάνων από την οικογένεια 62χρονου μέσω της οποίας σώθηκαν 3 ζωές εξέδωσε χθες το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με βαθιά συγκίνηση και περηφάνια ανακοινώνουμε ότι υπάλληλος του Νοσοκομείου Καλαμάτας και συμπολίτης μας, ηλικίας 62 ετών, πρόσφερε ζωή σε τρεις ανθρώπους, μέσω δωρεάς οργάνων, διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο μας, αποτελώντας παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και ελπίδας για τη ζωή.

Οι ιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ο εφημερεύων Αναισθησιολόγος του Νοσοκομείου, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό της ΜΕΘ και του Χειρουργείου, σε συνεργασία με εξειδικευμένες ομάδες μεταμοσχεύσεων από άλλα νοσοκομεία της χώρας, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη λήψη δύο νεφρών και ήπατος. Οι νεφροί μεταφέρθηκαν και μεταμοσχεύθηκαν σε Αθήνα, ενώ το ήπαρ μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας νέες ευκαιρίες ζωής σε τρεις ασθενείς.

Η Διοίκηση και το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας, εκφράζουν την ειλικρινή ευγνωμοσύνη τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος για την πράξη αλτρουισμού και γενναιοδωρίας, που μέσα στον πόνο της απώλειας, επέλεξε να μετατρέψει την τραγωδία σε δώρο ζωής προς άλλους συνανθρώπους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πρώτη λήψη οργάνων στο Νοσοκομείο μας τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνει τη δυνατότητα και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας της Μονάδας μας, να συμμετέχει ενεργά στο εθνικό σύστημα μεταμοσχεύσεων και υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής οργάνωσης, του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των ειδικών ομάδων, αναδεικνύοντας τη μεγάλη αξία της δωρεάς οργάνων, όχι μόνο ως ιατρική πράξη, αλλά ως έκφραση αλληλεγγύης, σεβασμού στη ζωή και συλλογικής ευθύνης.

Η πράξη αυτή δεν ανήκει μόνο στον δότη ή την οικογένειά του: αφορά όλους μας και δείχνει πως μέσα από συνεργασία και ανθρωπιά μπορούμε να μετατρέπουμε την απώλεια σε ζωή.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, κ. Νικόλαος Πεφάνης, δήλωσε:

«Η δωρεά οργάνων από συμπολίτη μας αποτελεί ύψιστη πράξη ανθρωπιάς και ελπίδας. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην οικογένεια του δότη και τιμούμε την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου μας, που χειρίστηκαν με απόλυτη σοβαρότητα και σεβασμό την όλη διαδικασία υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και της εφημερεύουσας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Η σημερινή ημέρα μάς υπενθυμίζει ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μπορούν να χαρίσουν ζωή.»

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας αποδίδει φόρο τιμής στη μνήμη του δότη και στέλνει μήνυμα ελπίδας και συνείδησης σε κάθε πολίτη:

Η δωρεά οργάνων σώζει ζωές — γίνε δότης, γίνε ελπίδα”.