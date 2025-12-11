Προβολή προϊόντων της Πελοποννήσου στη Ρώμη

Προωθητική εκδήλωση αφιερωμένη στον πελοποννησιακό οίνο, το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και τη νέα τουριστική ταυτότητα της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στη Ρώμη, σε μεγάλο ξενοδοχείο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Η δράση οργανώθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δημοσιογράφοι γαστρονομίας και τουρισμού, buyers, importers, sommeliers και tour operators, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις οινικές και γαστρονομικές διαδρομές της Πελοποννήσου και τον σύγχρονο χαρακτήρα του προορισμού.

Ο συνεργάτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου Νίκος Στακιάς παρουσίασε συνολικά τον προορισμό Visit Peloponnese, αναδεικνύοντας θεματικές εμπειρίες και ταυτότητα.

Τις οινικές διαδρομές της Πελοποννήσου παρουσίασε η εκπρόσωπος της ΕΝΟΑΠ Άνθη Τυροβολά, η οποία συνομίλησε με επαγγελματίες της ιταλικής αγοράς για τις δυνατότητες συνεργασίας, αναλύοντας ποικιλίες, terroirs και διαφορετικά στυλ παραγωγής.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας Δήμητρα Δημητρούλια, μαζί με τον σεφ Σωτήρη Κούρο και την ομάδα του, παρουσίασαν γεύσεις της Πελοποννήσου μέσα από ειδικά διαμορφωμένο μενού, βασισμένο σε προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της παρουσίας των πελοποννησιακών προϊόντων στην ιταλική αγορά και η δημιουργία νέων συνεργασιών.

Η πρέσβης της Ελλάδος στην Ιταλία Ελένη Σουρανή τόνισε ότι η βραδιά ήταν αφιερωμένη σε «δύο εμβληματικά προϊόντα, το κρασί και το ελαιόλαδο», ενώ προανήγγειλε νέες δράσεις το 2026.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι η Περιφέρεια, με την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, έχει ενισχύσει την εξωστρέφειά της με πάνω από τριάντα διεθνείς παρουσιάσεις φέτος, προσθέτοντας πως η εκδήλωση στη Ρώμη αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην προώθηση του brand Visit Peloponnese.