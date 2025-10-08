Δ.Σ. Καλαμάτας: Ψήφισμα κατά της ποδηλατικής γραμμής στο σιδηροδρομικό δίκτυο - Πιο εφικτό το σενάριο της Μεσσηνίας

Την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία του για τους εν κρυπτώ προωθούμενους σχεδιασμούς, απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης και σχετικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με αφορμή τη δημοσιοποίηση προκήρυξης για την εκπόνηση προμελέτης και τευχών δημοπράτησης για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Μέσω σχετικού ψηφίσματος, το Δ.Σ. Καλαμάτας ένωσε τη φωνή του με Δήμους και φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο κοινό αίτημα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στο υφιστάμενο δίκτυο, ωστόσο από τη συζήτηση που προέκυψε εκτιμήθηκε πως κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ρεαλιστικά σε επίπεδο Μεσσηνίας σε πρώτη φάση.

Ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλης Τζαµουράνης έκανε λόγο για μια παράδοξη και απροσδόκητη ενέργεια του ΤΕΕ, λέγοντας πως αν υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός θα αποτελέσει ένα “έγκλημα”. Ο ίδιος ανέλυσε κινήσεις των εμπλεκόμενων φορέων κατά το παρελθόν, σημειώνοντας πως το επιτελικό κράτος αγνόησε τους πάντες.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Σιδηρόδρομου Μεσσηνίας Ηλίας Νταίβις χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο και εξωφρενικό μια εθνική συγκοινωνιακή υποδομή να καταστραφεί. Ο ίδιος σημείωσε πως το συγκεκριμένο project επί 3 χρόνια προχώρησε κάτω από την “μύτη” της Πελοποννήσου, χαρακτηρίζοντας την ποδηλατική διαδρομή ανέφικτη, μιας και η γραμμή διασχίζει την ορεινή Πελοπόννησο, μέσω δύσβατων σημείων. Παράλληλα, σχολίασε πως εφόσον δεν υπάρχει πλήρες δίκτυο τεχνικά επαρκών ποδηλατοδρόμων μέσα σε πόλεις, κάποιοι σχεδιάζουν διαδρομές για ποδήλατα στα “κατσάβραχα”, ζητώντας την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση στη Μεσσηνία, καθώς βάσει αυτοψίας που έκανε παρατήρησε πως η γραμμή είναι σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου επεσήμανε πως η εταιρεία “Levante Trains” σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην Πελοπόννησο, όπως και μια ακόμα που αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας σχολίασε πως αν επαναλειτουργούσε το δίκτυο στη Μεσσηνία θα έδινε “ανάσα” στους δρόμους, βελτιώνοντας μεταξύ άλλων την ποιότητα ζωής. Ο ίδιος υπογράμμισε πως τα τραίνα αξίζει να ξανασφυρίξουν, με το σκεπτικό ότι η περιοχή μπορεί να έχει τον καλύτερο σιδηρόδρομο της Ευρώπης. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς πρότεινε ο Δήμος Καλαμάτας να πάρει πρωτοβουλίες πέρα από το ψήφισμα και να ζητήσει την επαναλειτουργία του δικτύου, δεδομένου πως ανήκει και στο Δίκτυο 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός επέκρινε τον ρόλο του ΤΕΕ, εκτιμώντας πως έχει γίνει ένας φορέας που κάνει μπίζνες εκατομμυρίων. Ο ίδιος έθεσε το ερώτημα για το αν πέρα από το ψήφισμα ο Δήμος έχει εναλλακτικές και αν έχουν γίνει μελέτες για την αναγέννηση του σιδηροδρόμου. Επίσης από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά”, ο Βασίλης Κανάκης σχολίασε βάσει συζητήσεων που έκανε πως η μελέτη ύψους 3.5 εκατ. ευρώ δεν θα είναι καταστροφική για το δίκτυο, καθώς η κατασκευή θα μπορεί ανά πάσα ώρα να αφαιρεθεί.

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας παρατήρησε πως για να γίνει αναπτυξιακό εργαλείο ο σιδηρόδρομος πρέπει να γίνει νέα χάραξη. Ο ίδιος σημείωσε πως το τραίνο σε επίπεδο Μεσσηνίας θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς, εκτιμώντας ωστόσο πως στην Πελοπόννησο ευρύτερα δεν υπάρχουν προοπτικές. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σχολίασε πως το ΤΕΕ είναι διαχειριστική αρχή στην προκειμένη περίπτωση, όπως έγινε στις κεντρικές αστικές αναπλάσεις, στις έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές κ.τ.λ, λέγοντας πως δεν χρειάζεται να δαιμονοποιείται η διαδικασία. Ο ίδιος είπε πως δεν υπάρχει οριστική μελέτη για το θέμα, αναμένοντας ψηφίσματα και από άλλους Δήμους ώστε να τα εισάγει σε ημερήσια διάταξη στο συλλογικό όργανο ως πρόεδρος αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου είπε πως από τη στιγμή που εμφανίζεται μια εταιρεία λειτουργίας θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μια συνεργασία με όλους τους Δήμους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα που να επιδοτεί ώστε να θέσει μια περιοχή ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Ο ίδιος στάθηκε στο κομμάτι Καλαμάτα-Μεσσήνη, εφιστώντας την προσοχή οι εργασίες που γίνονται να μην βλάψουν την υπάρχουσα υποδομή.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου έθιξε την απόσταση ανάμεσα στις σιδηροδρομικές γραμμές της Πελοποννήσου και της Ευρώπης. «Στην Ευρώπη ισχύει το 1,435 μ., ενώ εμείς εδώ έχουμε το 1 μ.» συμπλήρωσε, σχολιάζοντας πως η επιθυμία να έρθει η Πελοπόννησος πιο κοντά με άλλες χώρες δεν μπορεί να επιτευχθεί με το συγκεκριμένο δίκτυο, και ότι η όποια δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί κυρίως σε επίπεδο Μεσσηνίας. H ίδια σχολίασε πως καλό θα ήταν από το αρμόδιο Υπουργείο και το ΤΕΕ να έρθουν προτάσεις για νέα χάραξη προς την Αθήνα και για τον ποδηλατόδρομο. «Ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε όχι στις αποφάσεις του υπουργείου» πρόσθεσε. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ανέφερε πως προφανώς ενδιαφέρει το δίκτυο να πάρει μια μορφή λειτουργίας, και να επαναλειτουργήσει έστω ως προαστιακός για τις γύρω περιοχές. Ο ίδιος εκτίμησε πως δεν απασχολεί το κράτος η σύνδεση του δικτύου της Πελοποννήσου με άλλες χώρες κ.τ.λ., καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα είχε εξασφαλιστεί τουλάχιστον μια γραμμή στο Ρίο-Αντίρριο.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως έστειλε στο αρμόδιο υπουργείο και στον ΟΣΕ τον Σεπτέμβριο αίτημα για την άμεση επαναλειτουργία σιδηροδρομικών δρομολογίων στη Μεσσηνία, ξεκαθαρίζοντάς τους πως η γραμμή διατηρείται σε καλή κατάσταση και ότι το οικονομικό κόστος αποκατάστασης θα είναι χαμηλού ύψους. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ενδεχόμενο αυτό μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακά στην περιοχή, βοηθώντας την πόλη να τείνει στην κλιματική ουδετερότητα.