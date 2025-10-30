Θ. Βασιλόπουλος: “Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο ανάμεσα στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση” - Συνήλθε η Γ.Σ. της ΠΕΔ

Την εισήγηση στη Γενική Συνέλευση έκανε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ενώ πέραν των μελών της ΠΕΔ (Δημάρχων κα αιρετών της Πελοποννήσου) συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γρηγόρης Κωνσταντέλος και ο Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Ο κ. Βασιλόπουλος μεταξύ άλλων σημείωσε: «Οι Δήμοι της Πελοποννήσου με τη συνεργασία της Περιφέρειας και την στήριξη της Πολιτείας μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο διαδημοτικής συνεργασίας, να σχεδιάσουν από κοινού έργα, δράσεις και πολιτικές που θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής μας. Χρειαζόμαστε μία καθαρή σχέση, μια νέα συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο ανάμεσα στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση. Μία σχέση που οφείλει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αποκέντρωση και στην επάρκεια πόρων. Το μήνυμα που βγαίνει από τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου είναι ξεκάθαρο και ενιαίο: Η Αυτοδιοίκηση μπορεί. Δεν ζητά, αλλά διεκδικεί. Δεν παρακαλεί, αλλά σχεδιάζει και απαιτεί. Και η φωνή των Δήμων της Πελοποννήσου, όπως πάντα θα είναι δυνατή και καθαρή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ».

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης συμφώνησαν ομόφωνα ότι πρέπει να διεκδικήσουν δυναμικά την κατακόρυφη αύξηση των πόρων τους με περαιτέρω αύξηση των ΚΑΠ, με εφαρμογή όσων προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας και ο Ν.3852 /2010, την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, του υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους στους δήμους, τα νομικά τους πρόσωπα, και τις ΔΕΥΑ, ώστε να μην χρειαστεί να μεταφερθεί αυτό στους δημότες. Στόχος τους είναι η λειτουργική αυτοτέλεια, οικονομική ανεξαρτησία και ενεργειακή αυτονομία. Επίσης, την ενίσχυση των Δήμων με νέο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους καθώς επίσης και την δυνατότητα πρόληψης και εκτός ετήσιου προγραμματισμού για έκτακτες περιπτώσεις, λόγω της μείωσης του προσωπικού τους. Ακόμα, εξέφρασαν ομόφωνα την αντίθεση τους στην μεταφορά των Πολεοδομιών εκτός Δήμων, στην αφαίρεση πόρων από τα έσοδα που προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), στην συγχώνευση των ΔΕΥΑ και επανέλαβαν την πάγια θέση για κατάργηση του τέλους ταφής.