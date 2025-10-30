Μεσσηνία: Αγνωστοι λήστεψαν ηλικιωμένη Βρετανίδα στο σπίτι της στο Πεταλίδι

Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Τετάρτης μία 77χρονη γυναίκα από τη Μεγάλη Βρετανία, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της στο Πεταλίδι για να τη ληστέψουν.

Ήταν λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν στο σπίτι από ανασφάλιστο παράθυρο. Ένας από αυτούς ακινητοποίησε τη γυναίκα απειλώντας τη με αιχμηρό αντικείμενο και οι άλλοι δύο ξεκίνησαν βιαστικά να ερευνούν τον χώρο αφαιρώντας τελικά το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Βγαίνοντας από το σπίτι, στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού βρισκόταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο, που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

Οι τρεις δράστες δεν δίστασαν να κλέψουν και το όχημα με το οποίο τελικά διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.