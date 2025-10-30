Με τρένο φέτος στην Καλαμάτα ο Αγιος Βασίλης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (βίντεο-φωτογραφίες)

Με έναν ιδιαίτερο, συμβολικό, αλλά και εορταστικό τρόπο θα επιστρέψει μετά από χρόνια το τρένο στην Καλαμάτα με επιβάτες τον Αγιο Βασίλη και τα ξωτικά του.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας και της "Φάρις" ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και η PolisArt Κοιν.Σ.Επ. Καλαμάτας σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε./ΟΣΕ διοργανώνουν ένα την κυκλοφορία

ειδικής επιβατικής αμαξοστοιχίας την τελευταία ημέρα του 2025.

Ειδικότερα το εορταστικό τρένο θα αφιχθεί στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Καλαμάτας στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου σε μία εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς.

Στο χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού θα στηθεί γιορτή με παιδικά δρώμενα με βασικό άξονα την ψυχαγωγία και τη βιωματική εμπειρία των παιδιών, τα οποία θα παραλάβουν το δώρο τους από τον Άγιο Βασίλη μετά την άφιξη της αμαξοστοιχίας. Τα παιδιά με τις οικογένειές τους θα έχουν την ευκαιρία μάλιστα να επιβιβαστούν στην αμαξοστοιχία για μια μικρή διαδρομή μέχρι την περιοχή Ακοβίτικα και επιστροφή στο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Η πρωτότυπη έλευση του Άγιου Βασίλη στην Καλαμάτα με το τρένο θα ζωντανέψει στα παιδικά μάτια την δημοφιλή Χριστουγεννιάτικη ταινία «Το Πολικό Εξπρές», ενώ θα αποτελέσει μια ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά που δεν το πρόλαβαν σε κανονική λειτουργία, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι το τρένο είναι εδώ, είναι ζωντανό και αναμένει την επαναλειτουργία του.

Δείτε εδώ promo video από τις προετοιμασίες του Άγιου Βασίλη και των ξωτικών για το ταξίδι τους μέχρι την Καλαμάτα. Τα γυρίσματα έγιναν από εθελοντική ομάδα συμπολιτών μας το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, στην Καλαμάτα.