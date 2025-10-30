Ερώτηση Χαρίτση για συρρίκνωση δικτύου καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ

«Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛ.ΤΑ οι πολίτες – και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια – βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου. Το «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το «λουκέτο» σε καταστήματα των Τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων Δ.Ο.Υ κλπ αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…».

Τα παραπάνω τονίζουν ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και Βουλευτές του κόμματος, στο κείμενο κοινοβουλευτικής ερώτησης που απευθύνουν προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή τις φημολογούμενες προθέσεις της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) για τη διακοπή λειτουργίας μιας σειράς καταστημάτων.

Όπως επισημαίνει ο Αλ. Χαρίτσης «…η Δήμαρχος Οιχαλίας με επιστολή της που απευθύνεται στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε ότι επίκειται το άμεσο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ στον Μελιγαλά, το οποίο είναι το μοναδικό σε μια περιοχή με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο που εξυπηρετεί περί τους 10.000 πολίτες σε 10 δημοτικές κοινότητες, επισημαίνοντας μείζονα προβλήματα για τους ηλικιωμένους. Στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου (παραμονή της εθνικής επετείου) συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ από την Ένωση των Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας. Παράλληλα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεσηκωθεί κύμα διαμαρτυρίας από αυτοδιοικητικούς και πολίτες (Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Ευρυμάνθου κ.α.) που καταγγέλλουν αιφνιδιαστικές ενέργειες διακοπής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που επιφέρουν μια σειρά προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής τους...»

Καταλήγοντας ο Αλ. Χαρίτσης και οι βουλευτές του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα και Ευκλείδης Τσακαλώτος ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς: