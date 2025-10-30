Ερώτηση Χαρίτση για συρρίκνωση δικτύου καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ

Τα παραπάνω τονίζουν ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και Βουλευτές του κόμματος, στο κείμενο κοινοβουλευτικής ερώτησης που απευθύνουν προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή τις φημολογούμενες προθέσεις της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) για τη διακοπή λειτουργίας μιας σειράς καταστημάτων.
Όπως επισημαίνει ο Αλ. Χαρίτσης «…η Δήμαρχος Οιχαλίας με επιστολή της που απευθύνεται στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε ότι επίκειται το άμεσο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ στον Μελιγαλά, το οποίο είναι το μοναδικό σε μια περιοχή με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο που εξυπηρετεί περί τους 10.000 πολίτες σε 10 δημοτικές κοινότητες, επισημαίνοντας μείζονα προβλήματα για τους ηλικιωμένους. Στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου (παραμονή της εθνικής επετείου) συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κλείσιμο του καταστήματος ΕΛ.ΤΑ από την Ένωση των Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας. Παράλληλα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει ξεσηκωθεί κύμα διαμαρτυρίας από αυτοδιοικητικούς και πολίτες (Δήμος Επιδαύρου, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Ευρυμάνθου κ.α.) που καταγγέλλουν αιφνιδιαστικές ενέργειες διακοπής λειτουργίας καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που επιφέρουν μια σειρά προβλήματα σε κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής τους...»
Καταλήγοντας ο Αλ. Χαρίτσης και οι βουλευτές του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος, Πέτη Πέρκα και Ευκλείδης Τσακαλώτος ερωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς:
- Για ποια καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ σε όλη την επικράτεια έχει αποφασιστεί η άμεση διακοπή λειτουργίας και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε; Επιβεβαιώνεται η οριστική διακοπή λειτουργείας των καταστημάτων σε Μελιγαλά και Θουρία στη Μεσσηνία;
- Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και η συνέχιση λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ που εξυπηρετούν περιοχές με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και μακριά από τις έδρες των Δήμων;
- Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά τα ΕΛ.ΤΑ με επιχορηγήσεις ή/και αύξηση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας;