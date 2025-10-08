eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

147 νέοι κάδοι ανακύκλωσης στον Δήμο Καλαμάτας

Παραδόθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας 132 πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό καθώς και 15 κάδοι 120 λίτρων, για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Πρόκειται για προμήθεια που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, με χρηματοδότηση από τα Ανταποδοτικά Έσοδα, καθώς κρίθηκε σημαντική ανάγκη για την αντικατάσταση μη επισκευάσιμων κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων δημοτικών απορριμμάτων. Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, οι κάδοι τους οποίους προμήθευσε η εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε. (HELESI S.A.), είναι πρόσφατης κατασκευής, κατασκευασμένοι από αξιόπιστο οίκο, πιστοποιημένο με ISO 9001 και ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά standards EN840-2/5/6.

