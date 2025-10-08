147 νέοι κάδοι ανακύκλωσης στον Δήμο Καλαμάτας

Πρόκειται για προμήθεια που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, με χρηματοδότηση από τα Ανταποδοτικά Έσοδα, καθώς κρίθηκε σημαντική ανάγκη για την αντικατάσταση μη επισκευάσιμων κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων δημοτικών απορριμμάτων. Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, οι κάδοι τους οποίους προμήθευσε η εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε. (HELESI S.A.), είναι πρόσφατης κατασκευής, κατασκευασμένοι από αξιόπιστο οίκο, πιστοποιημένο με ISO 9001 και ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά standards EN840-2/5/6.