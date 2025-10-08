Προμήθεια εξοπλισμού για παιδικές χαρές της Καλαμάτας

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Πάρκων, Αλσυλλίων και Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και μεταξύ άλλων προβλέπει την εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισμού σε διάφορες παιδικές χαρές της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν: Ένα σύνθετο όργανο θεματικό καράβι για 34 χρήστες, κατάλληλο και για χρήση από άτομα με αναπηρίες, ένα σύνθετο όργανο με πύργο, σκεπή, τοίχο αναρρίχησης & μία τσουλήθρα για 8 χρήστες, και ένα όργανο ταλάντευσης και περιστροφής για 4 χρήστες. Επίσης θα τοποθετηθεί ένα ξύλινο στέγαστρο με καθίσματα, φωτισμό και φόρτιση φορητών συσκευών, ένας κάδος απορριμμάτων μαντεμένιος, δύο πινακίδες παιδικής χαράς με τον σκελετό ανάρτησης και χαλύβδινη βρύση πόσιμου νερού. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 37.187,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους.