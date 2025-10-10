Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Νέα ένταση για τα κριτήρια χρηματοδότησης συλλόγων

Σε «σήριαλ» κοντεύει να μετατραπεί το θέμα των κριτηρίων ως προς την εξειδίκευση πιστώσεων από το Δήμο Καλαμάτας για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” έθιξε για μια ακόμα φορά το θέμα, ζητώντας τις εισηγήσεις του αρμόδιου υπαλλήλου Βασίλη Φράγκου, έτσι ώστε να μπορεί να ψηφίζει θετικά.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός επικαλέστηκε και πάλι άρθρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο κάνει λόγο για τα δικαιώματα των δημοτικών συμβούλων να ζητούν πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε πως οι διαδικασίες που τηρούνται είναι συγκεκριμένες, με τους συλλόγους να καταθέτουν αιτήματα χρηματοδότησης, ακολουθώντας η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της Δημοτικής Επιτροπής. “Ο δήμαρχος ως απολύτως από το νόμο οριζόμενος ενεργεί τη διάθεση πίστωσης και η Επιτροπή με εισήγηση αντιδημάρχου κάνει την εξειδίκευση” πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας πως η διαδικασία είναι νόμιμη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. “Οσο και αν δεν σας αρέσει, έχουμε διπλασιάσει σχεδόν χρηματοδοτήσεις και τις έχουμε καθιερώσει ειδικά σε αθλητικούς και επιστημονικούς συλλόγους. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο γιατί πιστεύουμε πως κάθε ευρώ που διαθέτουμε γι’ αυτό το σκοπό επιστρέφει και ενισχύει το προφίλ του δήμου μας” συμπλήρωσε.

Σε εκείνο το σημείο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης αντέδρασε έντονα, αναρωτώμενος από που βγήκαν αυτά τα συμπεράσματα από την πλευρά της δημοτικής αρχής. Ο ίδιος επέμεινε πως η παράταξή του ζητά τα κριτήρια σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις ώστε να διαπιστώσει με ποιο τρόπο κάποιος σύλλογος παίρνει περισσότερα και κάποιος λιγότερα, εξηγώντας πως ο έλεγχος δεν δείχνει πως είναι κατά των εκδηλώσεων, κάνοντας λόγο για προσβλητικές δηλώσεις από πλευράς δημάρχου. Ο Βασίλης Τζαμουράνης κατηγόρησε τον δήμαρχο Καλαμάτας πως αρνείται να μοιραστεί τις εισηγήσεις, κάτι που οδηγεί την παράταξή του να ψηφίζει λευκό.

Να σημειωθεί πως η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εξειδίκευση πίστωσης: ποσού ύψους 1.000 ευρώ για την επιχορήγηση του αθλητικού γυμναστικού συλλόγου “Tae kwon do Καλαμάτας”, ποσού ύψους 1.000 ευρώ για την επιχορήγηση του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας, ποσού ύψους 5.000 ευρώ για την επιχορήγηση του συλλόγου Γονέων & κηδεμόνων των μαθητών & φίλων των Δημοτικών καλλιτεχνικών σχολών Καλαμάτας «Τέρψις», και ποσού ύψους 1.500 ευρώ για την επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρυτανεία (ΝΠΔΔ).