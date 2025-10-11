Γιάνναρη για μελέτη πολεοδόμησης Μπούκας και Μαυρομματίου

Να αποκαταστήσει την αλήθεια για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της πολεοδόμησης των περιοχών ΠΟΕ1 (Μαυρομματίου Παμίσου) και Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης, καλεί τον γ.γ. του Δήμου κ. Καρνούσκο, η δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη.

Ειδικότερα, η κ. Γιάνναρη σε σημείωμά της απευθυνόμενη προς τον γ.γ. του Δήμου παρατηρεί:

“Κατά την συζήτησή μας που έγινε την Πέμπτη 2/10/2025 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της πολεοδόμησης των περιοχών ΠΟΕ1 και Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης, συμμετείχατε διαδικτυακά και σε σχετική ερώτηση που σας απευθύνθηκε, απαντήσατε ότι «πραγματοποιήθηκε πλήρης παρουσίαση της ΣΜΠΕ τον Ιούνιο 2025 στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες και ιδιοκτήτες γης των εν λόγω περιοχών».

Επειδή το ως το άνω αφενός δεν έλαβε χωρά το χρονικό διάστημα που ισχυριστήκατε ήτοι τον Ιούνιο 2025, αφετέρου δεν έλαβε χώρα γενικά, καθώς η ΣΜΠΕ τέθηκε μόνο σε διαβούλευση χωρίς πρότερη ενημέρωση και παρουσίαση αυτής, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στους πολίτες και στους ιδιοκτήτες γης των εν λόγω περιοχών, σας καλώ να αποκαταστήσετε τάχιστα την αλήθεια.

Σημειώνεται ότι το παρόν e-mail κοινοποιείται στον Δήμαρχο Μεσσήνης και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις δέουσες ενέργειες”.