Δήμος Μεσσήνης: Αιτήσεις για Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο Δήμο Μεσσήνης, στο Γραφείο Πρόνοιας, από ενδιαφερόμενους δημότες, για την ένταξή τους στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο για το 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 30 Νοεμβρίου.

Οι δυνητικά δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερομένου που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Ε1 της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, βεβαίωση θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Ε9 αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Εκκαθαριστικό σημείωμα. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία κατά περίπτωση. Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού όπου απαιτείται.

Τα δικαιολογητικά αυτά κατατίθενται στο Γραφείο Πρόνοιας, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, οδός Παύλου Πτωχού, Δημαρχείο Μεσσήνης. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27223 60150.