Δήμος Πύλου-Νέστορος: Κανάκης κατά δημοτικής αρχής για Φεστιβάλ Μεσσηνιακών Γεύσεων

Τη δημοτική αρχή Πύλου – Νέστορος για αδράνεια και απραξία επικρίνει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης, με αφορμή το Φεστιβάλ Μεσσηνιακών Γεύσεων, που οργανώνει το Ιδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνστακόπουλου”.

Ωστόσο, δεν είναι θετικός και προς το Φεστιβάλ, κάνοντας λόγο για “λουσάτες εκδηλώσεις και φανφάρες που θυμίζουν περισσότερο θεατρική, παρά πολιτιστική πρωτοβουλία”.

Αναλυτικά, ο ανεξάρτητος σύμβουλος Ηλ. Κανάκης αναφέρει:

“Την ώρα που η Μεσσηνία ετοιμάζεται να γεμίσει γεύσεις… «με αρώματα και χρώματα Μεσογείου», ο Δήμος Πύλου-Νέστορος απουσιάζει – Το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλης» σώζει τη μεσογειακή τιμή… με φωτογραφίες και φανφάρες!

Όταν η δημοτική αδράνεια γίνεται τέχνη, τα ιδρύματα αναλαμβάνουν δράση… και μας θυμίζουν πόσο «δημοτικός» είναι ο Δήμος.

Στην Πύλο, η δημοτική αρχή Πύλου-Νέστορος φαίνεται να έχει ανακηρύξει την αδράνεια σε… επίσημο πρόγραμμα. Οι πολίτες περιμένουν έργα, πρωτοβουλίες και πολιτιστικές δράσεις, αλλά το μόνο που βλέπουν είναι ένα κενό, ένα άδειο γραφείο και, ίσως, μια σκόνη που μαζεύεται πάνω στις

αποφάσεις που ποτέ δεν λαμβάνονται.

Σε αυτό το… μεγαλείο της απραξίας, εμφανίζεται το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», σαν ο «ήρωας της τελευταίας στιγμής». Με το 6ο Διεθνές Συνέδριο για το Φεστιβάλ Μεσογειακών Γεύσεων, προσφέρει στο κοινό… φωτογραφίες, λουσάτες εκδηλώσεις και φανφάρες που θυμίζουν περισσότερο θεατρική παρά πολιτιστική πρωτοβουλία. Αλλά, φυσικά, ποιος θα τολμούσε να κατηγορήσει το Ίδρυμα, όταν ο Δήμος έχει επιλέξει να παραμένει… απών;

Η ειρωνεία είναι εμφανής: όσο η δημοτική αρχή επιδεικνύει την εκπληκτική της ικανότητα να μην κάνει τίποτα, το Ίδρυμα κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να αναλάβει το εκλεγμένο σώμα. Και έτσι, οι Μεσογειακές Γεύσεις μετατρέπονται σε ένα εξαιρετικά γευστικό παραπέτασμα για να καλύψουν την πλήρη έλλειψη δράσης.

Οι πολίτες κοιτούν και σκέφτονται: «Αλήθεια, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;» Η απάντηση είναι απλή. Όχι ο Δήμος. Όχι η δημοτική αρχή. Αλλά κάποιο Ίδρυμα που, με όλη τη μεγαλόπρεπη σοβαρότητά του, προσπαθεί να μετατρέψει την ακινησία σε… γιορτή.

Ίσως κάποια μέρα οι δημότες θα ζητήσουν λιγότερες φανφάρες και περισσότερη ουσία. Μέχρι τότε, μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε τις Μεσογειακές Γεύσεις… και να χειροκροτούμε το κενό που αφήνει πίσω της η δημοτική αρχή”.