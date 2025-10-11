Δήμος Οιχαλίας: Συνάντηση για Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Την πορεία των έργων που υλοποιούνται και προγραμματίζονται μέσω του προγράμματος απολιγνιτοποίησης στο Δήμο Οιχαλίας, καθώς και τις αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται για την ευρύτερη περιοχή μέσα από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), συζήτησε η Δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου με το Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ. Πελοπίδα Καλλίρη.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλου. Η κα Γεωργακοπούλου στάθηκε στις προτεραιότητες του Δήμου για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών.

Ήδη έχουν εγκριθεί σχέδια 50 νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων έως του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επένδυση, ενώ έχουν υποβληθεί επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εκατοντάδες νέοι κυρίως άνθρωποι έχουν συμμετάσχει σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με συνολικό ποσό επιδότησης 2.200 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Ο κ. Καλλίρης αναγνώρισε τη συστηματική δουλειά του Δήμου Οιχαλίας και επιβεβαίωσε τη συνέχιση της στενής συνεργασίας της Ε.Υ.Δ.Α.Μ. με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την επιτάχυνση των παρεμβάσεων. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη εξέφρασε τη στήριξή του στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των θεσμικών φορέων για την επιτυχή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ειδική αναφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου και των δημοτικών σχολείων Μελιγαλά και Διαβολιτσίου, για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί σχετική πρόταση.

Η δήμαρχος Οιχαλίας έθεσε, επίσης, το ζήτημα της προμήθειας και τοποθέτησης λαμπτήρων LED στον κοινόχρηστο φωτισμό (οδοφωτισμό), καθώς και της αξιοποίησης του εμβληματικού κτιρίου «Terra Costa» στο Διαβολίτσι – δωρεά του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου – το οποίο ο Δήμος επιδιώκει να εντάξει σε ειδικό πρόγραμμα ώστε να λειτουργήσει ως ξενώνας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ακόμη:

η περαιτέρω ανάπτυξη της Βιομηχανικής Περιοχής Μελιγαλά μέσω της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.,

η ενίσχυση των Κοινωνικών Υπηρεσιών και η αναβάθμιση των Κοινωνικών Δομών με την προμήθεια μεταξύ άλλων, βαν ΑμεΑ, επιβατηγών, γεννητριών για παιδικούς σταθμούς, εξοπλισμό, παιχνιδιών,

η ανάπλαση των πηγών “Κουμπέ” στην Κάτω Μέλπεια, με στόχο τη μετατροπή του ιστορικού αυτού τόπου σε προορισμό οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος,

καθώς και η αξιοποίηση του χώρου του Μπεζεστενίου στο Μελιγαλά ως χώρου Τέχνης, Ειρήνης, Πολιτισμού και Συμφιλίωσης, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και την προσέλκυση επενδυτών και μόνιμων κατοίκων.

Η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Καλλίρη και τον υφυπουργό για την εποικοδομητική συνεργασία και το διαρκές ενδιαφέρον τους, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή προσπάθεια κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για ένα βιώσιμο και δίκαιο αναπτυξιακό μέλλον για τον Δήμο Οιχαλίας και τους πολίτες του.»