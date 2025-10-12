Δήμος Καλαμάτας: 3.206 χρήσεις έγιναν στα 4 Seatrac

Τις 3.206 χρήσεις έφθασαν φέτος, μέχρι τώρα, τα 4 Seatrac που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Καλαμάτας, στις παραλίες του (σε Ανάσταση, Φιλοξένια, Κορδία, Μικρή Μαντίνεια), ώστε τα ΑμεΑ και τα άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν το θαλάσσιο μπάνιο.

Οπως ενημερώνει ο Δήμος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που του δόθηκαν, οι συνολικές χρήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με προηγούμενα έτη (το 2023 ήταν 3.042)

Τα Seatrac σε Κορδία και Μικρή Μαντίνεια διατηρήθηκαν για τις αρχές Οκτωβρίου και θα παραμένουν ενεργά για μια εβδομάδα ακόμα.

“Η Καλαμάτα είναι μία πόλη φιλική και από τις πρωτοπόρες στην τοποθέτηση τέτοιων μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, σημείωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.