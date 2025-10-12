eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025 10:45

Δήμος Μεσσήνης: Πέντε δημοτικά στα σχολικά γεύματα

Γράφτηκε από την

Δήμος Μεσσήνης: Πέντε δημοτικά στα σχολικά γεύματα

Premium Strom

Πέντε Δημοτικά σχολεία του Δήμου Μεσσήνης εντάσσονται τη φετινή σχολική χρονιά στο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας για τα σχολικά γεύματα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5381/08.10.2025).

Συγκεκριμένα, ο Δήμος συμμετέχει φέτος για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα “Σχολικά γεύματα” με ένα επιπλέον σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας και με 550 γεύματα ημερησίως. Τα άλλα 4 σχολεία που συμμετέχουν είναι τα 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης και το Δημοτικό Σχολείο Εύας.
Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη περισσοτέρων σχολικών μονάδων φέτος, λέγοντας: “Το πρόγραμμα αυτό δεν είμαι απλώς μία βοήθεια για τις οικογένειες, αλλά μία ουσιαστική στήριξη για τα παιδιά μας που θα έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα θρεπτικό γεύμα καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον. Ενισχύουμε και στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες, αναγνωρίζοντας πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που ταλανίζει την περιφέρεια, αποτελεί προτεραιότητα. Τέτοιες δράσεις έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, διότι στηρίζουν ουσιαστικά τις νέες οικογένειες και βελτιώνουν την καθημερινότητά τους”.

 

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις