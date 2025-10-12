Δήμος Μεσσήνης: Πέντε δημοτικά στα σχολικά γεύματα

Συγκεκριμένα, ο Δήμος συμμετέχει φέτος για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα “Σχολικά γεύματα” με ένα επιπλέον σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας και με 550 γεύματα ημερησίως. Τα άλλα 4 σχολεία που συμμετέχουν είναι τα 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης και το Δημοτικό Σχολείο Εύας.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη περισσοτέρων σχολικών μονάδων φέτος, λέγοντας: “Το πρόγραμμα αυτό δεν είμαι απλώς μία βοήθεια για τις οικογένειες, αλλά μία ουσιαστική στήριξη για τα παιδιά μας που θα έχουν την δυνατότητα να απολαμβάνουν ένα θρεπτικό γεύμα καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον. Ενισχύουμε και στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες, αναγνωρίζοντας πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που ταλανίζει την περιφέρεια, αποτελεί προτεραιότητα. Τέτοιες δράσεις έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, διότι στηρίζουν ουσιαστικά τις νέες οικογένειες και βελτιώνουν την καθημερινότητά τους”.