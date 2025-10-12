Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Η υπόθεση αφορά στη δίκη ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ύστερα από άσκηση αγωγής εταιρείας κατά του Δήμου Τριφυλίας σε εφαρμογή του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την πάγια προκαταβολή των σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου Τριφυλίας στο Ironman_70.3 Costa Navarino». Έγκριση της με αριθ. 2331/2025 απόφασης δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος του δήμου.

