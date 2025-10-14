Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα: Πάει για Νοέμβριο η καταβολή επιδότησης

Από την Καλαμάτα, στο περιθώριο του διεθνούς συνεδρίου “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025”, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων αγροτικών πληρωμών, στέλνοντας μήνυμα ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σε νέα εποχή αξιοπιστίας».

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα στον Νοέμβριο θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές για τη βασική ενίσχυση, ενώ την ίδια περίοδο θα καταβληθούν και τα χρήματα για τα βιολογικά προγράμματα και τις ζωοτροφές που αφορούν αποζημιώσεις λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας ζωονόσων. Θα ακολουθήσουν πληρωμές για εκτάσεις που επλήγησαν από τον “Daniel” και για θανατωθέντα ζώα, ενώ ο στόχος είναι να προχωρήσει άμεσα και η πληρωμή του Μέτρου 23.

«Με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα παρακράτησης πόρων υπέρ του ΕΛΓΑ, ώστε να δοθούν και οι αποζημιώσεις του Οργανισμού», τόνισε ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην αυστηρή συμμόρφωση προς τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχουν σταλεί στη Δικαιοσύνη καταγγελίες για πιθανούς παράνομους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς, λέγοντας πως «αν πράγματι έχουν γίνει εκτός των ορίων της νομιμότητας, τότε ενδέχεται να υπάρχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες». Υπογράμμισε ότι ήδη λειτουργεί ειδική ομάδα συντονισμού (task force) με συμμετοχή Περιφερειών, ΔΑΟΚ, κτηνοτρόφων και της ΕΛ.ΑΣ. για την παρακολούθηση και τον περιορισμό της νόσου.

Αναφερόμενος στο συνέδριο, που συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα. «Η ελληνική γεωργία πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα και στην ταυτότητα των προϊόντων της – εκεί βρίσκεται το συγκριτικό μας πλεονέκτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ομιλία του υπουργού παρακολουθήθηκε με ενδιαφέρον από παραγωγούς, εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών και φορείς της Μεσσηνίας, που έδωσαν το “παρών” στο συνέδριο. Στο πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ενώ το γενικότερο μήνυμα των συζητήσεων ήταν ότι η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να αποτελέσει το ισχυρό «brand» της ελληνικής αγροδιατροφής διεθνώς.

Ο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίας, χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας την αξία της Μεσογειακής διατροφής, τονίζοντας ότι γαστρονομική κληρονομιά της Μεσσηνίας, πέραν της γεύσης συνδέεται με τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Βασιλόπουλος επίσης στην παρουσία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ευχαριστώντας προσωπικά τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο για την συνεργασία και την στήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες του Δήμου Καλαμάτας αλλά και ευρύτερα σε φορείς της Μεσσηνίας. Επιπλέον, αναφορά υπήρξε στην Κεντρική Αγορά της Καλαμάτας, σημείο αναφοράς ποιοτικών προϊόντων της Μεσσηνιακής γης που αποτελούν τη βάση της Μεσογειακής διατροφής. Με αφορμή το 6ο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025» που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο “Elite City Resort” και στην Κεντρική Αγορά, στην Καλαμάτα βρίσκονται εξέχουσες προσωπικότητες της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας.