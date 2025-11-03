Μικροί και μεγάλοι στην περιβαλλοντική εκδήλωση χθες στις εκβολές του ποταμού Αρι

Με επιτυχία και παρουσία αρκετού κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες, η περιβαλλοντική εκδήλωση για την ανάδειξη και την προστασία του ποταμού Άρι, στον αρχαιολογικό χώρο των Ακοβίτικων, κοντά στις εκβολές του.

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις. Εκαναν βαρκάδα με κανό και ποδήλατα θάλασσας μέσα στο ποτάμι, βόλτα με άλογα, με ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο και στους παραποτάμιους δρόμους, καθώς και τοξοβολία, παρακολούθησαν επίδειξη καλαθοπλεκτικής με τα καλάμια του ποταμού, ενημερώθηκαν για την πανίδα και την ιστορία του μέσω έκθεσης φωτογραφίας, συμμετείχαν σε αγώνες δρόμου και ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο.

Γεύτηκαν εδέσματα, γλυκίσματα και την ροβίτσα (παραδοσιακό ψιλοφάσουλο) και χόρεψαν παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Πολιτιστικός κι Εξωραϊστικός Σύλλογος Ασπροχώματος - Ακοβίτικων και Δυτικής Παραλίας "Ποσειδών", σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και την Κοινότητα Ασπροχώματος.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής, ενώ τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά συμμετείχαν στη διοργάνωση των αγώνων δρόμου.