Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 19:24

Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας στην Καλαμάτα

Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας στην Καλαμάτα

Το 1ο Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 9 Νοεμβρίου, στο “Elite City Resort”.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετάσχει στο Συνέδριο, αναλαμβάνοντας την κάλυψη μέρους του κόστους διοργάνωσης της εκδήλωσης, ύψους έως 2.000 ευρώ. Το θέμα ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, επικρίνοντας ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης το ότι ο Δήμος δεν διέθεσε κάποιο δικό του χώρο ώστε να φιλοξενηθεί το Συνέδριο. Τόσο ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, όσο και η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ξεκαθάρισαν πως διερευνήθηκε το θέμα, ωστόσο εκείνο το διάστημα οι διαθέσιμοι χώροι όπως το Μέγαρο Χορού ή το Πνευματικό Κέντρο θα είναι κλειστοί ή δεσμευμένοι. Η κα Κουμάντου συνέχισε λέγοντας πως 400-500 άτομα θα δώσουν το παρών το διήμερο αυτό, ενώ ο Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως έγινε προσπάθεια να αλλάξουν οι ημερομηνίες, ώστε αυτά τα χρήματα να διατεθούν σε catering, όμως το σενάριο αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Τ.Αν.

 

