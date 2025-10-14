Φοιτητικό Συνέδριο Λογοθεραπείας στην Καλαμάτα

Ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετάσχει στο Συνέδριο, αναλαμβάνοντας την κάλυψη μέρους του κόστους διοργάνωσης της εκδήλωσης, ύψους έως 2.000 ευρώ. Το θέμα ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, επικρίνοντας ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης το ότι ο Δήμος δεν διέθεσε κάποιο δικό του χώρο ώστε να φιλοξενηθεί το Συνέδριο. Τόσο ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, όσο και η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ξεκαθάρισαν πως διερευνήθηκε το θέμα, ωστόσο εκείνο το διάστημα οι διαθέσιμοι χώροι όπως το Μέγαρο Χορού ή το Πνευματικό Κέντρο θα είναι κλειστοί ή δεσμευμένοι. Η κα Κουμάντου συνέχισε λέγοντας πως 400-500 άτομα θα δώσουν το παρών το διήμερο αυτό, ενώ ο Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως έγινε προσπάθεια να αλλάξουν οι ημερομηνίες, ώστε αυτά τα χρήματα να διατεθούν σε catering, όμως το σενάριο αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Τ.Αν.