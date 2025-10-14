Δημοπρατήθηκε επιτέλους το διαδημοτικό κυνοκομείο Μεσσήνης - Καλαμάτας

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 17 Νοεμβρίου και η αποσφράγισή τους 4 ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της σύμβασης για προμήθεια, προβλέπεται να δημιουργηθεί συγκρότημα καταφυγίου αδέσποτων ζώων με δυναμικότητα 40 θέσεων φιλοξενίας, καθώς και 4 θέσεις σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων, όπου θα φιλοξενούνται τα ζώα, τα οποία θα βρίσκονται σε καραντίνα. Το συγκρότημα καταφυγίου που θα ιδρυθεί, θα πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζει ο Ν. 4830/2021 και συγκεκριμένα τα άρθρα 28 και 29 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - πρόγραμμα «Αργος» και λοιπές διατάξεις”.

Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο αφορά την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων, που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία των κτηρίων φιλοξενίας των αδέσποτων, καθώς και την δημιουργία ενός κτηρίου το οποίο θα λειτουργεί ως κτήριο διοίκησης. Επίσης, περιλαμβάνονται όλα τα υπό προμήθεια είδη που κρίνονται απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του καταφυγίου και κυρίως αφορούν την φροντίδα των αδέσποτων ζώων”.

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 744.000 ευρώ από πόρους του υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίστηκε σε 12 μήνες, από τους οποίους 9 από την κοινοποίηση της άδειας δόμησης στον ανάδοχο.