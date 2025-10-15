Η Πύλος γιορτάζει την 198η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, οι εορτασμοί ξεκινούν μεθαύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, με τα εγκαίνια της έκθεσης κειμηλίων της ελληνικής επανάστασης, από τον Σύλλογο “Ελληνομνήμονες - Σπύρος Κατσίρας” στην οικία Τσικλητήρα.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, η πλατεία Τριών Ναυάρχων θα γεμίσει μουσική, με συναυλία της παραδοσιακής ορχήστρας του Γιάννη Παυλόπουλου και συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων.

Την Κυριακή 19 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στον ναό Αγίου Αθανασίου στη Γιάλοβα. Στις 8 βράδυ, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα δώσει συναυλία στην κεντρική πλατεία της Πύλου.

Οι εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, κορυφώνονται τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα: Στις 9.30 το πρωί, έπαρση σημαιών στην πλατεία Τριών Ναυάρχων. Στις 10.30, δοξολογία στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του πρωτοσύγκελλου της Μητρόπολης Μεσσηνίας – αρχιμανδρίτη Φίλιππου Χαμαργά. Στις 11 στο μνημείο Τριών Ναυάρχων, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφανιών, τήρηση ενός λεπτού σιγής, ανάκρουση εθνικών ύμνων και χαιρετισμοί από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Γιάννης Σόλαρης.

Στις 11.30, παρέλαση της Φιλαρμονικής του Δήμου Πύλου-Νέστορος, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση επισήμων στον λιμενοβραχίονα, επιβίβαση σε πλωτά μέσα και μετάβαση στα νησιά Χελωνήσι, Σφακτηρία και Φανάρι, όπου θα τελεστούν επιμνημόσυνη δέηση και θα κατατεθούν στεφάνια στα μνημεία των πεσόντων.

Στις 8 το βράδυ, εντυπωσιακή αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου, στο λιμάνι της Πύλου.