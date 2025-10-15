Αυτά είναι τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο

Βγήκε στη δημοσιότητα η πιο πρόσφατη κατάταξη της Henley για τα διαβατήρια με τη μεγαλύτερη ισχύ παγκοσμίως.

Η Ασία εξακολουθεί να κυριαρχεί, με τις χώρες της να κρατούν γερά τις πρώτες θέσεις. Ίσως από τα πιο εντυπωσιακή είναι ότι για πρώτη φορά, το αμερικανικό διαβατήριο μένει εκτός δεκάδας.

Η λίστα, που προκύπτει από τα τριμηνιαία στοιχεία του Henley Passport Index και βασίζεται στα δεδομένα της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, αξιολογεί την «ισχύ» κάθε διαβατηρίου ανάλογα με τον αριθμό των προορισμών στους οποίους ο κάτοχός του μπορεί να ταξιδέψει χωρίς να χρειάζεται visa εκ των προτέρων.

Στην κορυφή παραμένει το διαβατήριο της Σιγκαπούρης, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε 193 χώρες και περιοχές. Ακολουθεί η Νότια Κορέα με 190 προορισμούς, ενώ τρίτη στη λίστα βρίσκεται η Ιαπωνία, με δυνατότητα ταξιδιού χωρίς βίζα σε 189 χώρες.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 6η θέση, μία θέση χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο, επιτρέποντας πρόσβαση σε 186 χώρες χωρίς την ανάγκη έκδοσης βίζας. Στο ίδιο «σκαλί» κατατάσσονται και τα διαβατήρια της Ουγγαρίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας, συνθέτοντας μια ιδιαίτερα δυνατή ευρωπαϊκή και διεθνή παρουσία στη βαθμολογία.

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια και η θέση της Ελλάδας:

1. Σιγκαπούρη 193

2. Νότια Κορέα 190

3. Ιαπωνία 189

4. Γερμανία 188

-. Ιταλία 188

-. Λουξεμβούργο 188

-. Ισπανία 188

-. Ελβετία 188

5. Αυστρία 187

-. Βέλγιο 187

-. Δανία 187

-. Φινλανδία 187

-. Γαλλία 187

-. Ιρλανδία 187

-. Ολλανδία 187

6. Ελλάδα 186

-. Ουγγαρία 186

-. Νέα Ζηλανδία 186

-. Νορβηγία 186

-. Πορτογαλία 186

-. Σουηδία 186

7. Αυστραλία – 185

– Τσεχία – 185

– Μάλτα – 185

– Πολωνία – 185

8. Κροατία – 184

– Εσθονία – 184

– Σλοβακία – 184

– Σλοβενία – 184

– Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 184

– Ηνωμένο Βασίλειο – 184

9. Καναδάς – 183

10. Λετονία – 182

– Λιχτενστάιν – 182

11. Ισλανδία – 181

– Λιθουανία – 181

12. Ηνωμένες Πολιτείες – 180

– Μαλαισία – 180

Πηγή: news247.gr