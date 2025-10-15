Καλαμάτα: Τοποθέτηση πινάκων εναλλακτικής επικοινωνίας σε 24 παιδικές χαρές του Δήμου

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Οι παιδικές χαρές είναι σημαντικές για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Αφήνουν τα παιδιά να εξερευνήσουν το περιβάλλον, να τρέχουν τριγύρω και να χαλαρώνουν μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο. Για τα παιδιά που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν ή να εμπλακούν με άλλους, οι παιδικές χαρές μπορούν, επίσης, να είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να εξασκήσουν αυτές τις δεξιότητες. Ωστόσο, για τα μη λεκτικά παιδιά η εξάσκηση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να είναι δύσκολη, εάν τα εργαλεία επικοινωνίας τους δεν είναι άμεσα διαθέσιμα. Ένας τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι οι παιδικές χαρές απευθύνονται σε όλα τα παιδιά είναι μέσω της χρήσης ενός καθορισμένου πίνακα επικοινωνίας σε δημόσια προβολή. Το πρωταρχικό όφελος ενός πίνακα επικοινωνίας - όπως λέει και το όνομα - είναι η επικοινωνία. Τα άλλα οφέλη είναι η ευαισθητοποίηση, η κοινωνικοποίηση, η ένταξη, η μάθηση και η κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη.

Οι παιδικές χαρές που τοποθετήθηκαν οι πίνακες εναλλακτικής επικοινωνίας είναι οι ακόλουθες: 1.Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Βόρεια Παιδική Χαρά, 2. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Κεντρική Παιδική Χαρά, 3. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Νότια Παιδική Χαρά, 4. Πλ. Φραγκόλιμνας, 5. Ανατολικό Κέντρο, 6. Φραγκοπήγαδο, 7. Φυτειά, 8. Πλατεία Ελευθερίας, 9. Πάρκο Νέδοντα, 10. Αγία Τριάδα, 11. Δυτικό Κέντρο, 12. Μαρίνα, 13. Πλατεία Αβραμμόγιαννη (Ράχη), 14. Πλ. Μαυρομιχάλη, 15. ΝΟΚ-Ναυαρίνου, 16. Πάρκο Λιμενικού, 17. Αιθαία, 18. Μικρή Μαντίνεια, 19. Αρφαρά πλατεία, 20. Θουρία, 21. Αλσύλλιο Αλμυρού, 22. Πήδημα, 23. Άρις, 24. Κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας.