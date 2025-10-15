Στην Καλαμάτα η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας

Η Καλαμάτα αποτελεί τις τελευταίες μέρες το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μελών της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας European University for Customised Education – EUNICE, καθώς στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα φιλοξενούνται οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της εν λόγω Συμμαχίας.

Χαιρετισμό στην εναρκτήρια τελετή της Γενικής Συνέλευσης απηύθυνε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία των συνεργασιών και των δράσεων εξωστρέφειας της Πανεπιστημιακής κοινότητας, υπογραμμίζοντας την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και τοπικών φορέων της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου ευρύτερα.

Η Συμμαχία EUNICE, μέλος της οποίας είναι και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αποτελεί μια διακρατική συμμαχία δέκα δημόσιων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και αποσκοπεί στο μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας τόσο για φοιτητές/τριες όσο και για το προσωπικό των μελών της. Σε αυτή συμμετέχουν πανεπιστήμια από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.