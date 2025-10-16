Καλαμάτα: Τις επόμενες μέρες τα εγκαίνια στο ΚΗΦΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει πρόσκληση για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φιλοξενίας οι εν δυνάμει ωφελούμενοι (ηλικιωμένοι) και να γίνουν τα εγκαίνια του ΚΗΦΗ.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο οποίο έχουν προσληφθεί 10 άτομα. θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει. Το ΚΗΦΗ, με δυναμικότητα εξυπηρέτησης 50 ατόμων, θα λειτουργήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου (με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση), σε δυο βάρδιες, 25 ατόμων ανά βάρδια. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος» 2014-2020”.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλος και στελέχη της δημοτικής αρχής έχουν διαβεβαιώσει ότι και να λήξει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αναμένεται να πάρει παράταση, ο δήμος θα συνεχίσει τη λειτουργία του ΚΗΦΗ με δικούς του πόρους και με ενδεχόμενα voucher (επιδοτούμενες επιταγές) των ωφελουμένων.