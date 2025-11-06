Συνάντηση Πτωχού με Λιβάνιο χθες στην Αθήνα: Ψάχνουν λύση για το Διοικητήριο

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν άμεσα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προτεραιότητα την αναβάθμιση του Διοικητηρίου Μεσσηνίας και τα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του. Εξετάστηκαν επίσης θέματα σχετικά με τη μεταφορά μαθητών, όπου τέθηκαν ζητήματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών και ανάγκης πρόσθετης ενίσχυσης για την κάλυψη νέων δρομολογίων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε ο προγραμματισμός δράσεων ενόψει του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης και οι θεσμικές παρεμβάσεις που αναμένεται να επιφέρει, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε έργα αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες της Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας με το υπουργείο Εσωτερικών και τον υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, επισημαίνοντας ότι «μέσα από θεσμικό διάλογο και συντονισμένες ενέργειες προωθούμε έργα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία της Περιφέρειας».