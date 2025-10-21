Κυρίαρχο θέμα το Νοσοκομείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

«Συζήτηση σχετικά με την φημολογία περί υποβάθμισης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας», είναι το θέμα που ξεχωρίζει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την Παρασκευή στις 5 μ.μ..

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Αποτροπιασμός και καταδίκη των βανδαλισμών στις προτομές των Μακεδονομάχων Καπετάν Τέλλου Άγρα (Γαργαλιανιώτη Σαράντου Αγαπηνού) και Αντώνη Μίγκα στην Καρυδιά Έδεσσας. Συνδρομή του Δήμου Τριφυλίας στην αποκατάσταση των προτομών ή σε φιλοτέχνηση νέων προτομών σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας». Θέμα που έχει θέσει ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Άκης Κατρίτσης.

Αποδοχή λύσης σύμβασης λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση του κυλικείου της σχολικής μονάδας.

Χρηματική επιχορήγηση του φορέα «Χαμόγελο του Παιδιού». Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιία ΔΕ Αυλώνος». Συμπληρωματικές εγγραφές-διαγραφές νηπίων στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για το σχολικό έτος 2025-2026».

Έγκριση σταθερής τηλεφωνίας και Internet στο Κέντρο Κοινότητας Φιλιατρών.

Έγκριση επανέκδοσης στο ορθό της προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΤ και τροποποίηση σύστασης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Κυπαρισσίας». Οριστική Παραλαβή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης».

Κ.Μπ.