Εως τα μέσα Νοεμβρίου οι ανακοινώσεις για τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο  

Έως τα μέσα Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις σχετικά με το μέλλον του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, όπως εκτίμησε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε νέα ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Κανάκη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε πως βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ενώ όπως είπε πραγματοποίησε και νέα συνομιλία για το θέμα στις αρχές της εβδομάδας, με στόχο την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών και θεμάτων που θα οδηγήσουν στην αδειοδότηση του γηπέδου. Όπως τόνισε, οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν μέχρι τις 15/11 από κοινού με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε τεθεί αρχικά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές Οκτώβρη, όταν ο κ. Βασιλόπουλος είχε προαναγγείλει «θετικές εξελίξεις» αναφορικά με τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο, ώστε η “Μαύρη Θύελλα” να πληροί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την κατηγορία της Super League.

Μετά την παρέλευση σχεδόν τριών εβδομάδων χωρίς νεότερα, ο Βασίλης Κανάκης επανήλθε ζητώντας σαφή χρονικό ορίζοντα, τονίζοντας πως τα περιθώρια στενεύουν.

Στο ίδιο θέμα παρενέβη και ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η φυσική έδρα της Καλαμάτας θα έπρεπε να είναι το γήπεδο του Μεσσηνιακού, επισημαίνοντας παράλληλα πως η ΠΑΕ δεν καταβάλλει χρήματα για τη χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Δημοτικό Στάδιο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται κυρίως από τα σωματεία του στίβου, τα οποία, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν περιορισμούς εξαιτίας του ποδοσφαίρου.