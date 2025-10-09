Καλαμάτα: Ανακοινώσεις για εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο προανήγγειλε ο Θ. Βασιλόπουλος

Στην πληροφόρηση αυτή προχώρησε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Κανάκη, με αφορμή την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του 2025, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε πως πολύ σύντομα θα γίνουν θετικές δηλώσεις μέσω συνέντευξης τύπου για το θέμα αυτό, σχολιάζοντας μετά από διευκρινιστική ερώτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας Βασίλη Τζαµουράνη πως προφανώς ο Δήμος δεν θα διαθέσει 2.200.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους, επισήμανση που άφησε ανοιχτή τη συμμετοχή κυβερνητικών παραγόντων στη Σ.Τ..

Με αφορμή τη συζήτηση για το Δημοτικό Στάδιο ο κ. Τζαμουράνης μετέφερε παράπονα αθλητών πως αποκλείονται από το γήπεδο όταν κάνει προετοιμασία η ΠΑΕ Καλαμάτα ή σε έκτακτες περιπτώσεις όπως στην πρόσφατη προπόνηση του Αρη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το πρόγραμμα τους. Ο δήμαρχος Καλαμάτας σχολίασε πως είναι θέμα αστυνομίας, ενώ ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης σημείωσε πως δεν επιτρέπεται η είσοδος για συγκεκριμένες ώρες, με γνώμονα να μην χτυπήσει κάποιος αθλούμενος από τις μπάλες κ.τ.λ. Ο Βασίλης Κανάκης ρώτησε ακόμα για την ανακατασκευή του γηπέδου “Γ. Λουκαρέας”, υπογραμμίζοντας ο Θανάσης Βασιλόπουλος πως ζήτησε από επιχειρησιακά στελέχη να εξειδικεύσουν τη μελέτη ώστε να δημιουργηθεί ο κωδικός και να μπει ένα ποσό για το 2025, και το υπόλοιπο για το 2026. Ο ίδιος γνωστοποίησε πως υπήρξε η σκέψη ο χώρος να μην έχει προδιαγραφές FIBA ώστε να μειωθεί το κόστος, ωστόσο αυτό το σενάριο δεν προχώρησε, με σκοπό να φιλοξενεί προπονήσεις της ΠΑΕ Καλαμάτας κ.τ.λ. “Περιμένουμε να ολοκληρώσουν τη μελέτη, θέλω να πιστεύω πως στην επόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού θα καταφέρουμε να έχουμε έναν κωδικό για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία” συμπλήρωσε. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λαζαρίδης πρόσθεσε πως το αρχικό πλάνο αφορούσε την αλλαγή του τάπητα του “Γ. Λουκαρέας”, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως το γήπεδο χρήζει και άλλων βελτιώσεων (φωτισμός, περίφραξη κ.α.).

Για το Δημοτικό Στάδιο, ο ίδιος υποστήριξε πως υπήρχε διάθεση να γίνουν παρεμβάσεις στο πίσω μέρος της νότιας κερκίδας και στο πίσω μέρος του ανατολικού γηπέδου ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί από τους αθλούμενους, όμως με τις παρεμβάσεις που έπονται και θα ανακοινωθούν δεν προχώρησε η σκέψη αυτή. Πάντως, ο κ. Λαζαρίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί η διαδρομή παράλληλα με την μάντρα, ανεξαρτήτως των εργασιών που θα γίνουν για στέγαστρα, πυλώνες κ.α.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παράλληλα, η συζήτηση για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού εστίασε και στα σχολεία του Δήμου, παρατηρώντας ο Βασίλης Τζαµουράνης πως δεν προκύπτει από κάπου το ποσό των 450.000 ευρώ που ανέφερε ο Θανάσης Βασιλόπουλος πως θα διατεθεί στην εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της παράστασης διαμαρτυρίας από την Ένωση Γονέων, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και την Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας. Ο δήμαρχος Καλαμάτας σχολίασε πως η πρόβλεψη αφορούσε τον προϋπολογισμό του 2026, και ότι στην επόμενη τροποποίηση θα μπουν και άλλα χρήματα για το σκοπό αυτό. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου, μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, υπογράμμισε πως από το άθροισμα των δαπανών προκύπτουν 661.000 ευρώ για προμήθειες και τεχνικές επεμβάσεις στα σχολεία εντός του 2025, και ότι αν αφαιρεθεί η πυρασφάλεια το ποσό υπολογίζεται κοντά σε αυτό που ανέφερε ο δήμαρχος τη Δευτέρα. Για το θέμα πάντως ο κ. Τζαµουράνης αμφισβήτησε το συγκεκριμένο ποσό, επικαλούμενος τους κωδικούς που είχε μπροστά του.

Τέλος ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εστίασε στο θέμα της Μαραθόλακκας και της ελλιπούς επίβλεψης, ξεκαθαρίζοντας ο Θανάσης Βασιλόπουλος πως δεν προβλέπεται μελέτη πυρασφάλειας, καθώς από τον Ιούλιο του 2023 έχει σταματήσει ο Δήμος να διαχειρίζεται τα απορρίμματα του στο συγκεκριμένο χώρο ενώ σχολίασε πως αναμένεται η μελέτη που θα αποκαταστήσει το χώρο.