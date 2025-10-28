Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Συμβολή για αποκατάσταση προτομών Τέλλου Αγρα και Αντώνη Μίγκα

Ενώ αποφασίστηκε και η συνδρομή του Δήμου Τριφυλίας στην αποκατάσταση των προτομών ή σε φιλοτέχνηση νέων προτομών σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας.

Το συγκεκριμένο θέμα έθεσε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης ο οποίος σημείωσε ότι “δεν πρόκειται μόνο για βεβήλωση μνημείων αλλά για βάναυση προσβολή της εθνικής ιστορικής μνήμης. Ο Καπετάν Τέλλος Άγρας και ο Αντώνης Μίγκας αγωνίστηκαν για τη διάσωση του Ελληνισμού της Μακεδονίας και την απελευθέρωση της και μαρτύρησαν δι’ απαγχονισμού από Βούλγαρους Κομιτατζήδες στις 7 Ιουνίου 1907 στην Καρυδιά Έδεσσας όπου βρίσκεται το μνημείο με τις προτομές τους. Οφείλουμε με σεβασμό να τιμούμε τους ήρωες και να διαφυλάττουμε την ιστορία των ένδοξων αγώνων της πατρίδας μας. Χρέος όλων μας είναι να κρατάμε άσβεστο το κερί της ευγνωμοσύνης στη μνήμη των ηρώων μας.

Ο Δήμος Τριφυλίας να συνδράμει στην αποκατάσταση των προτομών ή σε φιλοτέχνηση νέων προτομών σε συνεργασία με τον Δήμο Έδεσσας”.

Από τη πλευρά της Δημοτικής Αρχής ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος επισήμανε ότι “ο Δήμος είναι πρόθυμος να συμβάλει, δεν ξέρουμε όμως το κοστολόγιο και αν θέλει και ο Δήμος Έδεσσας να συνδράμουμε. Να συνεννοηθούμε με το Δήμο Έδεσσας ότι προτιθέμεθα να βοηθήσουμε και να μας γνωστοποιήσουν το κόστος”. Ενώ υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες τις καταδικάζουν.

Κ.Μπ.