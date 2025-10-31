Σε δημοτικό κτήριο ο σταθμός του ΕΚΑΒ στη Λογγά (βίντεο)

Την εγκατάσταση μόνιμου τομέα του ΕΚΑΒ στη ΝΑ Πυλία, στη Λογγά, επιβεβαίωσε χθες ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, μετά από την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του Κέντρου Γιώργο Χαραλάμπους.

Σε δηλώσεις του στο Δημαρχείο, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το 8ο διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο στην Ανάληψη, ο Γ. Αθανασόπουλος μίλησε για “πολύ σημαντική εξέλιξη στο θέμα της έλλειψης υγειονομικής κάλυψης στη ΝΑ Πυλία”.

Αφού αναφέρθηκε στο διεκδικητικό πλαίσιο για αρκετά χρόνια, σε συναντήσεις με την προηγούμενη και με την τωρινή ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στην επιστολή που έστειλε στις 21 Οκτωβρίου στον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ Γιώργο Χαραλάμπους, ενημέρωσε ότι ο κ. Χαραλάμπους του ανακοίνωσε πως “θα εγκατασταθεί μόνιμο τομέας του ΕΚΑΒ στη Λογγά, για να καλύψει τη μεγάλη ανάγκη του κόσμου όλες τις εποχές του χρόνου”. Ο δήμαρχος επανέλαβε ότι πρόκειται για “πολύ σημαντική εξέλιξη μιας διεκδίκησης και απαίτησης της τοπικής κοινωνίας” και παρατήρησε πως “πρέπει να μεριμνούμε για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ώστε να έχουν πρόσβαση στον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο τομέα υγείας πολύ άμεσα”.

Δήλωσε πως “είχαμε προετοιμαστεί, ανακατασκευάσαμε παλιό δημοτικό κτήριο, που είναι έτοιμο από τον Αύγουστο να υποδεχθεί αυτή τη δομή. Διεκδικήσαμε και τα καταφέραμε”. Καταλήγοντας, ο δήμαρχος Μεσσήνης επισήμανε ότι “θα προσπαθήσουμε ακόμα καλύτερα για την περιοχή” και αφού υπενθύμισε το αίτημα για ενίσχυση Κέντρου Εφημέρευσης Λογγάς, εκτίμησε πως “με τον μόνιμο σταθμό του ΕΚΑΒ κι εφόσον στελεχωθεί με προσωπικό το Κέντρο Εφημέρευσης, θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή”.