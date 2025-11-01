Συνάντηση για το κυκλοφοριακό στο δημαρχείο Καλαμάτας

Θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της πόλης και σχετίζονται κυρίως με το κυκλοφοριακό, συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, με τον διοικητή της Τροχαίας - αστυνομικό υποδιευθυντή Νίκο Αντωνόπουλο, παρουσία του αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας Κώστα Παπαδάκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ο κ. Βασιλόπουλος ευχήθηκε στον διοικητή καλή επιτυχία στα καθήκοντα, που πρόσφατα ανέλαβε και τόνισε την άριστη και διαχρονική συνεργασία του Δήμου με την Ελληνική Αστυνομία. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που άπτονται της καθημερινότητας της πόλης και συμφωνήθηκε να εξακολουθήσει η στενή συνεργασία Τροχαίας - Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου με αποτελεσματικότητα να δίνονται άμεσα λύσεις.