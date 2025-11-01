Νέες δομές αντιμετώπισης εξαρτήσεων σε Καλαμάτα και Σπάρτη

Δύο νέες δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ, θα δημιουργηθούν σύντομα σε Σπάρτη και Καλαμάτα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Οι δύο νέες μονάδες, που αναμένεται να λειτουργήσουν στις αρχές του 2026, θα στελεχώνονται συνολικά από 23 επιστημονικά στελέχη και θα συνεργάζονται με τις υπάρχουσες υπηρεσίες του Οργανισμού στην Περιφέρεια.

Στη Σπάρτη θα λειτουργήσει Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με στόχο την πρωτοβάθμια αντιμετώπιση μέσω βραχείας συμβουλευτικής και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε άτομα που κάνουν χρήση ή είναι εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες, καθώς και σε άτομα με συμπεριφορικές εξαρτήσεις όπως τα τυχερά παιχνίδια, ο εθισμός στο διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές αγορές.

Στην Καλαμάτα θα δημιουργηθεί Κέντρο Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας, που εντάσσεται στον Πυλώνα Μείωσης της Βλάβης και απευθύνεται κυρίως σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών ή άλλων εξαρτήσεων και βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας ή έλλειψης σταθερής στέγης. Η δομή θα καλύπτει βασικές βιοτικές ανάγκες και θα παρέχει υπηρεσίες υγιεινής, παραμονής και φιλοξενίας σε ασφαλές περιβάλλον.

Οι νέες δομές θα λειτουργούν σε συνέργεια μεταξύ τους, με στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.