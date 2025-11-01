Λαϊκή Συσπείρωση Τριφυλίας: Κατηγορηματικά αντίθετη στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Την κατηγορηματική της αντίθεση στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην Κυπαρισσία εκφράζει η Λαϊκή Συσπείρωση Τριφυλίας, τονίζοντας πως θα αποτελέσει ένα ακόμα πλήγμα για τους κατοίκους της Κυπαρισσίας και της ευρύτερης περιοχής.

Καλούν τον Δήμο και τους μαζικούς φορείς της πόλης να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή και την αποφασιστικότητά τους, να μην επιτρέψουν την υλοποίηση αυτής της απαράδεκτης απόφασης.

Αναλυτικά τονίζεται: «Άλλη μια υπηρεσία αυτή των Ελληνικών Ταχυδρομείων θα στερηθεί η τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας και της ευρύτερης περιοχής ,μετά την απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν στο κλείσιμο μεταξύ άλλων και του υποκαταστήματος της Κυπαρισσίας.

Δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ ,όπως και οι προηγούμενες, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ για απελευθέρωση της αγοράς ,προχωρά σε κλείσιμο υποκαταστημάτων, απολύσεις και κλείσιμο υπηρεσιών, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων από τη μια, που θα κατευθυνθούν στα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της κερδοφορίας των ιδιωτικών ταχυμεταφορών από την άλλη .

Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση σε αυτήν την εξέλιξη, που θα αποτελέσει ένα ακόμα πλήγμα για τους κατοίκους της Κυπαρισσίας και της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους,τους αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες ,οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου .

Καλούμε τον Δήμο και τους μαζικούς φορείς της πόλης να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους και την αποφασιστικότητά τους να μην επιτρέψουν την υλοποίηση αυτής της απαράδεκτης απόφασης και την περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας».