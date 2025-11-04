Καλαμάτα: Γευσιγνωσία μελιού στο εκθετήριο τοπικών προϊόντων του Δήμου

Με μια εκδήλωση-αφιέρωμα στο μέλι και τον κόσμο της μελισσοκομίας συνεχίζονται οι δράσεις στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ. το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια θεματική γευσιγνωσία αφιερωμένη στο μέλι, με προσκεκλημένη την Μαίρη Νικολάου (γευσιγνώστρια μελιού, μελισσοκόμος και βασιλοτρόφος, πρώτη πιστοποιημένη γευσιγνώστρια μελιού στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες στον κόσμο με διεθνή αναγνώριση).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τις βασικές ποικιλίες μελιού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, θα ανακαλύψουν τις γευστικές και αρωματικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα είδη, ενώ θα ενημερωθούν και για τη σημασία της μελισσοκομίας στην τοπική παραγωγή και τη συμβολή της στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εκθετηρίου, στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου της Αριστομένους, ο οποίος λειτουργεί πλέον ως σημείο ανοιχτής επαφής με τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Ο Δήμος Καλαμάτας υπενθυμίζει ότι ο χώρος του Εκθετηρίου είναι ανοιχτός προς χρήση από τοπικές επιχειρήσεις, είτε για τη μόνιμη έκθεση προϊόντων, είτε για θεματικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση της τοπικής αγοράς και ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ πρωτογενούς τομέα, γαστρονομίας και τουρισμού.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ή αξιοποίηση του Εκθετηρίου είναι διαθέσιμη εδώ.