Κληροδότημα Κων. Αναστασόπουλου: Αδράνεια 8 ετών ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πειραιά - Στο "περίμενε" η Αλαγονία

Παρά τις σαφείς προβλέψεις των διαθηκών και τις προθέσεις των ευεργετών να στηρίξουν την τοπική κοινωνία, τα κληροδοτήματα του Δήμου Καλαμάτας εξακολουθούν να σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία και την αδράνεια.

Η περίπτωση του Κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου» έφερε ξανά στο προσκήνιο τις χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας, μέσα από καθυστερήσεις, ασυνεννοησία μεταξύ Δήμων και απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών για επίλυση των εκκρεμοτήτων.

Παρά το γεγονός ότι τα ανακαινισμένα κτήρια του κληροδοτήματος λειτουργούν εδώ και χρόνια υπό τον Δήμο Πειραιά, ο «εξορθολογισμός» του ενοικιαστηρίου παραμένει ανεκτέλεστος, “θάβοντας” επιπλέον έσοδα που θα μπορούσαν να μεταφραστούν ως έργα στην Αλαγονία. Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η αδυναμία επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους συντηρούν ένα καθεστώς στασιμότητας, που μετατρέπει τις ευεργεσίες των δωρητών σε χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο. Η πραγματικότητα αυτή υπενθυμίστηκε μέσα από την εξόφληση τιμολογίου ύψους 526 ευρώ για την πραγματοποίηση μνημοσύνου του διαθέτη του Κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου», θέμα που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Σχετικά με τη διάθεση των εισοδημάτων του κληροδοτήματος κατά τα προβλεπόμενα από τη διαθήκη του δωρητή, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας Γιώργος Καζάκος ενημέρωσε πως έγινε αίτημα εδώ και χρόνια για εξορθολογισμό του ενοικιαστηρίου, το οποίο κινείται κοντά στις 7.000 ευρώ το χρόνο, με σκοπό η διαφορά που θα προκύψει να αξιοποιηθεί για έργα στην Κοινότητα.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ και πρώην αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας υπενθύμισε πως τα δύο κτήρια του Κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου» του Δήμου Καλαμάτας, η αποκατάσταση των οποίων εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής με προϋπολογισμό 2.175.000 ευρώ, ανακατασκευάστηκαν από το Δήμο Πειραιά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ΚΑΠΗ, ενημερώνοντας πως έχουν σταλεί πέντε σχετικά έγγραφα στον εκεί Δήμο για τον εξορθολογισμό. Ο ίδιος διευκρίνισε πως η συμφωνία αφορούσε την καταβολή του παραπάνω ποσού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να δοθεί προς χρήση, και στη συνέχεια να ακολουθήσει η διαδικασία του εξορθολογισμού του ενοικίου. “Εμεις επανειλημμένως έχουμε ενοχλήσει το Δήμο Πειραιά, την αρμόδια αντιδήμαρχο αλλά και τον ίδιο το δήμαρχο, κάνοντας σχετικά έγγραφα προς αυτή την κατεύθυνση” σχολίασε, λέγοντας πως ακόμα δεν έχει προκύψει κάποια απόφαση. “Προσπαθούμε να τους φέρουμε στο ίδιο τραπέζι και εννοείται πως ο ως Δήμος και Επιτροπή θα διεκδικήσουμε τα χρήματα τα οποία πρέπει να λάβουμε για τα ακίνητα” πρόσθεσε, εκτιμώντας πως σύντομα θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ο κ. Φάβας συμπλήρωσε πως τα χρήματα που περισσεύουν από το μίσθωμα δαπανώνται για έργα στην Κοινότητα Αλαγονίας, διευκρινίζοντας ο Γιώργος Καζάκος πως η διαθήκη έδωσε προτεραιότητα σε ορφανά παιδιά της περιοχής που θέλουν να σπουδάσουν και ότι περισσεύει να αξιοποιείται σε έργα, εάν και εφόσον προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις νέων ανθρώπων.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός υπογράμμισε πως δεν γίνεται ορθή διαχείριση των κληροδοτημάτων, τονίζοντας πως ο Δήμος πρέπει να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται. Απαντώντας, ο Γιώργος Φάβας επεσήμανε πως στα κληροδοτήματα τον λόγο της έγκρισης οποιασδήποτε απόφασης τον έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Πάτρα, υποστηρίζοντας πως καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες παρότι ο τομέας της περιουσίας είναι υποστελεχωμένος και ότι ο Δήμος εξαρτάται από τρίτους.

Σε εκείνο το σημείο, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ενημέρωσε πως η διεύθυνση των Κληροδοτημάτων βρίσκεται σε αναμόρφωση, οδεύοντας στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας όπου θα γίνεται κεντρική διαχείριση από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ίδια μάλιστα, γνωστοποίησε πως για παρεμφερές θέμα δεν έχει καταστεί δυνατή για μήνες η επικοινωνία με το Υπουργείο, σχολιάζοντας ειρωνικά ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης πως το επιτελικό κράτος δουλεύει... ρολόι.

Ο ίδιος, επέκρινε τη στασιμότητα που παρατηρείται στο Δήμο πάνω το θέμα των κληροδοτημάτων, σχολιάζοντας πως η χρόνια διαπραγμάτευση με το Δήμο Πειραιά είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και το τίμημα να ανανεωθεί. “Για το ποια πλευρά δεν είναι σε θέση να την ενεργοποιήσει προς θετική κατεύθυνση, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του” συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως τα εγκαίνια των αποκατασταθέντων κτηρίων του Κληροδοτήματος Αναστασόπουλου πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαρτίου του 2017, με τον εξορθολογισμό του ενοικιαστηρίου από τότε να βρίσκεται στο συρτάρι, προκύπτοντας σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν ένα κρυφτό από πλευράς Δήμου Πειραιά και μια απροθυμία της Δημοτικής Αρχής να εντείνει τις προσπάθειες της.