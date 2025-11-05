15η παράταση για έργο στο Δήμο Δυτικής Μάνης!

Το έργο έχει ποσό σύμβασης 440.968,75 ευρώ με ΦΠΑ και συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 6 μήνες, έως 27 Νοεμβρίου 2020(!!!).

Στο αίτημά του ο ανάδοχος υποστηρίζει ότι “συνοψίζοντας, λόγω καιρού, τουριστικής περιόδου και συγκομιδής ελιάς, σχεδόν οι μισοί μήνες του έτους χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή απόδοση ή αδυναμία εργασιών. Αν υπολογιστούν οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα, οι πραγματικά διαθέσιμες ημέρες εργασίας δεν ξεπερνούν τις 110–130 κατ’ έτος. Σημειώνεται, επίσης, ότι το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει χειρωνακτικές και βαριές εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να συγκριθούν με έργα οδοποιίας μεγάλης κλίμακας ή σκυροδέτησης σε καλούπια με υψηλή μηχανοποίηση.

Πρόσθετοι παράγοντες καθυστέρησης: Lockdown Covid-19 (Νοέμβριος 2020 – Μάιος 2021): Οδήγησε σε μακροχρόνια μείωση του ρυθμού εργασιών, ενώ οι συνεχείς λοιμώξεις του προσωπικού και των συνεργατών μας, με την υποχρεωτική αποχή μέχρι την ανάρρωση, επηρέασαν σημαντικά την πρόοδο ακόμη και για μεγάλο διάστημα που ακολούθησε

Καθυστερήσεις χρηματοδότησης: Οι πληρωμές λογαριασμών καθυστερούν κατά μέσο όρο 4–5 μήνες λόγω κρατικής γραφειοκρατίας. Σημαντικότερο παράδειγμα αποτελεί ο 7ος λογαριασμός (υποβλήθηκε 08/02/2022 και εξοφλήθηκε 14/11/2022) με αποκλειστική ευθύνη της προηγούμενης δημοτικής αρχής, λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας του Δήμου. Το ίδιο συνέβη με τον 8ο λογαριασμό (υποβλήθηκε 22/05/2023, εξοφλήθηκε 08/11/2023) λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» που πάγωσε κρατικές πληρωμές.

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ): Οι καθυστερήσεις στην έγκριση στους 1ου και 2ου

ΑΠΕ λόγω εμπλοκής τρίτων υπηρεσιών και του 3ου που ακόμη εκκρεμεί – έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην πιστοποίηση εργασιών και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, λόγω αυξήσεων τιμών και πρόσθετων μη προβλεπόμενων εργασιών. Παρά ταύτα, συνεχίζουμε το έργο κανονικά σε

παράλληλα μέτωπα, στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τη δημοτική αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες.

Συμπέρασμα: Από όλα τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι οι καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου δεν οφείλονται αποκλειστικά σε εμάς. Αντιθέτως, αποδείξαμε έμπρακτα την πρόθεσή μας να ολοκληρώσουμε το έργο, ακόμη και σε περιόδους που είχαμε νόμιμο δικαίωμα διάλυσης της εργολαβίας. Οι αντικειμενικές δυσκολίες (καιρός, τουρισμός, συγκομιδή ελιάς, πανδημία, καθυστερήσεις πληρωμών, γραφειοκρατία ΑΠΕ) επέδρασαν καταλυτικά στην καθυστέρηση, χωρίς δική μας υπαιτιότητα”.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΠΟΥ

Παράταση της προθεσμίας για την πλήρη συμμόρφωση της κτηριακής υποδομής του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κάμπου με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2026, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης.

Ασκώντας κριτική στη δημοτική αρχή και όχι μόνο κι εκφράζοντας την ανησυχία του να μην χαθεί η άδεια λειτουργίας του Σταθμού, ο σύμβουλος της μειοψηφίας Γιώργος Κωστέας παρατήρησε ότι “μιλάμε για άλλη μια παράταση, την 3η ή 4η για τον Παιδικό Σταθμό του Κάμπου. Δηλαδή, 8 χρόνια μετά το Π.Δ. του 2017 και ακόμα βρισκόμαστε σε διαδικασία παρατάσεων. Πίσω από κάθε παράταση… υπάρχει ένας Παιδικός Σταθμός, που κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να χαθεί η άδεια λειτουργίας του. Να δοθεί παράταση, αλλά να ευχηθούμε ότι θα είναι η τελευταία και να συνοδευτεί από ένα χρονοδιάγραμμα… Δηλαδή, πότε θα γίνει η ολοκλήρωση, έτσι ώστε να μην ζούμε με το άγχος - οι γονείς -, αν θα λειτουργήσει ή όχι”.

Απαντώντας ο δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας ανέφερε ότι “εμείς σαν δημοτική αρχή, δεν βρήκαμε κάποια μελέτη για να ξαναφτιαχτεί. Γιατί ο Παιδικός Σταθμός έπρεπε να σφραγιστεί με την κατάσταση που έχει. Δεν υπήρχε κάποια μελέτη, ήταν παρατημένος. Έχουμε αναθέσει στο γραφείο

του κ. Μουντανέα τη μελέτη, για να κάνουμε και το έργο. Μας έχει πει ότι τους επόμενους μήνες θα μας φέρει τη μελέτη. Εισηγούμαστε θετικά για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας”.

