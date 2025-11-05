“Πράσινο” για έργο αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Οιχαλίας

Την ένταξη του έργου αποκατάστασης εσωτερικής δημοτικής οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας, με δημόσια δαπάνη 501.327,31 ευρώ, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών, ενέκρινε ο υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, “το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πράξης αφορά τη βελτίωση και αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων δημοτικών οδών εντός του οικισμού Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας, με συνολικό μήκος περίπου 6.000 μέτρων και συνολική επιφάνεια 30.500 τ.μ..

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτικής αποκατάστασης σε δημοτικές οδούς που φέρουν σχετικά υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, διατηρώντας τη μηκοτομική και οριζοντιογραφική χάραξη των υφιστάμενων δρόμων. Το οδοστρωματικό υπόβαθρο βελτιώνεται με την εφαρμογή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, με στόχο τη λειτουργική αναβάθμιση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας εντός του οικιστικού ιστού. Το έργο δεν περιλαμβάνει νέες κατασκευές τεχνικών υποδομών, αλλά προβλέπει προσαρμογή των οδικών διαβάσεων στις διασταυρώσεις και εναρμόνιση με το υπάρχον τοπίο, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου δικτύου.

Σε ορισμένα σημεία προβλέπεται και πλευρική επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 0,60 μ. για την απορροή ομβρίων, με χρήση υφιστάμενων τεχνικών έργων αποστράγγισης”.