Διαθέσιμες θέσεις στο ΚΗΦΗ Καλαμάτας - Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της Δομής

Τα εγκαίνια του χώρου έγιναν στις 24/10, μέσα από μια δομή που αναμένεται να αποτελέσει ανάσα για οικογένειες με ηλικιωμένα άτομα τα οποία χρειάζονται συνεχή φροντίδα.

Για το πως εξελίχτηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής έως τις 31 Οκτωβρίου, ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ανέφερε στην “Ε” πως με τον προαναφερόμενο αριθμό ο Δήμος οδηγείται στο να δώσει ολιγοήμερη παράταση ώστε να υποβληθούν κι άλλα αιτήματα, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες αλλά δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής έως την ημερομηνία που είχε οριστεί. Ο ίδιος υπενθύμισε πως ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 50 άτομα, 25 το πρωί και αντίστοιχα το απόγευμα, εκτιμώντας πως οι πρώτοι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τις επισκέψεις τους στο χώρο από τα μέσα Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως το ΚΗΦΗ έχει αποστολή την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, λειτουργικές και πλήρως εξοπλισμένες, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας τέτοιων δομών, ενώ το προσωπικό είναι εξειδικευμένο και έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται: Ημερήσια φιλοξενία σε ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, παροχή καθημερινού πρόχειρου γεύματος, κλινική εξέταση και αξιολόγηση νοσηλευτικής φροντίδας, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, μέτρηση ζωτικών σημείων, διασφάλιση ατομικής υγιεινής κ.α.