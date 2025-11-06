Στην Αλεξανδρούπολη ο Θ. Βασιλόπουλος για το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ: "Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι φτωχός συγγενής της πολιτείας"

Στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, προκειμένου να μετάσχει στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα εκκινήσουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν το ερχόμενο Σάββατο.

“Οι προκλήσεις είναι κοινές, ανεξάρτητα αν είσαι μεγάλος Δήμος και πας λίγο καλύτερα ή μικρότερος Δήμος και δυσκολεύεσαι περισσότερο” σημείωσε σχετικά λίγο πριν το τακτικό Συνέδριο ο κ. Βασιλόπουλος στην εκπομπή «Από τον Έβρο έως τη Σητεία» στο One Channel.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στην Τρίπολη, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, όπου τονίστηκαν κοινά ζητήματα των Δήμων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως το ενεργειακό κόστος, το τέλος ταφής απορριμμάτων, η έλλειψη προσωπικού, αλλά και ζητήματα της Περιφέρειας όπως τα σπιτάκια ανακύκλωσης. “Ολα αυτά θα τα καταθέσουμε στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ώστε να αναζητήσουμε λύσεις” πρόσθεσε ο δήμαρχος Καλαμάτας, τονίζοντας πως η Αυτοδιοίκηση δεν είναι φτωχός συγγενής της πολιτείας και συμπληρωματικός θεσμός. “Εμείς καλούμαστε καθημερινά να δώσουμε λύσεις, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε. Γι’ αυτό και τα θέματα μας πρέπει να ακούγονται” συμπλήρωσε.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα παρακολουθήσει, επίσης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και μέλος της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ, Ανδρέας Καραγιάννης.