Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2025

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας στη ΔΕΥΑΤ

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας στη ΔΕΥΑΤ

Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας του ταμείου της ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας, το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Στην ίδια ανακοίνωση η ΔΕΥΑΤ τονίζει ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται με μετρητά και κάρτα. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27610 62130.

