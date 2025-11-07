Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας στη ΔΕΥΑΤ

15:49 07/11
Στην ίδια ανακοίνωση η ΔΕΥΑΤ τονίζει ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται με μετρητά και κάρτα. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27610 62130.
Κ.Μπ.
Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας του ταμείου της ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας, το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.
