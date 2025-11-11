Υπογειοποίηση δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Μεσσήνης

Οπως αναφέρθηκε, ολοκληρώθηκαν οι υπογειοποιήσεις στην Μεσσήνη. Ενα έργο που διήρκησε δυο χρόνια και περιλάμβανε την υπογειοποίηση στο 100% του δικτύου Μέσης Τάσης και πάνω από 50% της Χαμηλής Τάσης.
Συνολικά υπογειοποιήθηκαν 33 χιλιόμετρα δικτύου, συνολικού κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην συνάντηση συμφωνήθηκε να δοθεί στη συνέχεια προτεραιότητα στο δημοτικό διαμέρισμα Πεταλιδίου ώστε να προηγηθούν τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς ο Δήμος Μεσσήνης προγραμματίζει έργα αναπλάσεων στην πλατεία και την παραλιακή ζώνη του Πεταλιδίου.
Επίσης, συζητήθηκε να εξετασθεί η δυνατότητα υπογειοποίησης στην Αρχαία Μεσσήνη αφού ο συγκεκριμένος οικισμός έχει μεγάλες δυσκολίες λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου.
Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω έργα του ΔΕΔΔΗΕ συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ( RRF).