Υπογειοποίηση δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Μεσσήνης

Η πορεία των υπογειοποιήσεων σε περιοχές του Δήμου Μεσσήνης ήταν το αντικείμενο συζήτησης στη χθεσινή συνάντηση του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου με το διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας Γιώργο Καράμπελα.

Οπως αναφέρθηκε, ολοκληρώθηκαν οι υπογειοποιήσεις στην Μεσσήνη. Ενα έργο που διήρκησε δυο χρόνια και περιλάμβανε την υπογειοποίηση στο 100% του δικτύου Μέσης Τάσης και πάνω από 50% της Χαμηλής Τάσης.

Συνολικά υπογειοποιήθηκαν 33 χιλιόμετρα δικτύου, συνολικού κόστους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην συνάντηση συμφωνήθηκε να δοθεί στη συνέχεια προτεραιότητα στο δημοτικό διαμέρισμα Πεταλιδίου ώστε να προηγηθούν τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς ο Δήμος Μεσσήνης προγραμματίζει έργα αναπλάσεων στην πλατεία και την παραλιακή ζώνη του Πεταλιδίου.

Επίσης, συζητήθηκε να εξετασθεί η δυνατότητα υπογειοποίησης στην Αρχαία Μεσσήνη αφού ο συγκεκριμένος οικισμός έχει μεγάλες δυσκολίες λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου.

Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω έργα του ΔΕΔΔΗΕ συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ( RRF).