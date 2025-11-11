Καλαμάτα: Γευσιγνωσία μελιού και παρουσίαση στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου

Με σημαντική συμμετοχή κοινού και μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η δεύτερη θεματική εκδήλωση στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, με επίκεντρο το μέλι και τον κόσμο της μελισσοκομίας.

Προσκεκλημένη ήταν η Μαίρη Νικολάου, γευσιγνώστρια μελιού, μελισσοκόμος και βασιλοτρόφος, η οποία κατέχει τον τίτλο της πρώτης πιστοποιημένης γευσιγνώστριας μελιού στην Ελλάδα και αποτελεί μία από τις λίγες επαγγελματίες του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διαφορετικές ποικιλίες μελιού, να ανακαλύψουν τις γευστικές και αρωματικές ιδιαιτερότητές τους, αλλά και να ενημερωθούν για τη σημασία της μελισσοκομίας στην τοπική παραγωγή και τη συμβολή της στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η κ. Νικολάου μετέφερε γνώσεις και εμπειρίες, ενισχύοντας την εκτίμηση του κοινού για το μέλι ως φυσικό προϊόν, αλλά και ως πολιτιστικό στοιχείο.

Η δράση εντάσσεται στον νέο κύκλο παρουσιάσεων και γευσιγνωσιών που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων, το οποίο λειτουργεί στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28) και έχει στόχο την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής μέσα από εμπειρίες γεύσης, αφήγησης και προσωπικής επαφής με τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τον χώρο του Εκθετηρίου τόσο για τη μόνιμη έκθεση των προϊόντων τους, όσο και για τη διοργάνωση θεματικών παρουσιάσεων, συμβάλλοντας ενεργά στην προβολή της τοπικής παραγωγής, τη σύνδεσή της με τον τουρισμό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει θέσει σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης παραγωγών με ξενοδόχους και επιχειρήσεις εστίασης, ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ της τοπικής παραγωγής και του τουριστικού τομέα. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και παραμένει ανοιχτή σε νέες εγγραφές.

Για πληροφορίες και συμμετοχή στις δράσεις του Εκθετηρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας στο 2721360754 ή στο tourism@kalamata.gr.