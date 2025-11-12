Νέες ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο της Καλαμάτας μέσα στο 2026 - Έρχονται οδικές παρεμβάσεις

Μεγάλα έργα ασφαλτοστρώσεων εντός της πόλης για το 2026 προανήγγειλε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με αφορμή την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας", στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε πως το 2026 θα βγει ένας μεγάλος διαγωνισμός που θα αφορά ασφαλτοστρώσεις εντός της πόλης της Καλαμάτας. Ο ίδιος, υπενθύμισε πως ο Δήμος δεν προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία το 2025 και το 2024, προαναγγέλλοντας σημαντικές παρεμβάσεις για το νέο έτος.

Σχετικά με την πρώτη φάση ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας στο πλαίσιο ανταποδοτικών εργασιών προς το Δήμο από την εταιρεία United Fiber, η οποία εκτελεί εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών εντός του αστικού ιστού της πόλης, ο ίδιος υπενθύμισε πως αυτές οι ασφαλτοστρώσεις είναι μέσα από την προσφορά της Nova, έχοντας αγοράσει παράλληλα δύο αυτοκίνητα για το Δήμο (το ένα έχει παραλειφτεί).

Ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε παράλληλα πως θα ακολουθήσει και δεύτερο πακέτο αντίστοιχων εργασιών από την ίδια εταιρεία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι εργολαβία του Δήμου. Στο πλαίσιο της συζήτησης, και αφού αναλύθηκε ποιες περιοχές περιελάμβανε η εισήγηση του θέματος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε πως γίνονται παρεμβάσεις αλλά όχι σε ένα σημείο που έχει ειπωθεί πολλάκις, και το οποίο έχει να κάνει με ένα δρομάκι 120 μέτρων στα Ακοβίτικα που το έχει σκάψει η ΔΕΥΑΚ. Ο ίδιος υπενθύμισε πως το τσιμέντο που περάστηκε στη συνέχεια έχει σπάσει, προκύπτοντας όπως είπε χαρακτηριστικά μια άθλια κατάσταση.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος δρόμος να ενταχθεί σε κάποια νέα εργολαβία, όπως και άλλοι που χρήζουν βελτίωσης.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη πρόσθεσε πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα χωριά, εφόσον υπάρχει η διάθεση και η ανάγκη ο κόσμος να μείνει σε αυτά, πόσο μάλλον σε μια κομβική περίοδο όπως αυτή της ελαιοσυγκομιδής. Η ίδια έφερε ως παράδειγμα τον Μαχαλά Αλαγονίας, επισημαίνοντας πως πρέπει να βρεθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο άμεσα για το σκοπό αυτό, ώστε να μην ερημώσει ο Ταΰγετος.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός έκανε λόγο για πολλά σημεία εκτός κέντρου που χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις, σχολιάζοντας πως όταν τελειώνει μια εργολαβία θα πρέπει τα υλικά που μένουν να μαζεύονται και να μην καταλήγουν σε φρεάτια με την πρώτη βροχή.