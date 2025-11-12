Καλαμάτα: Λειτουργικό ξανά το κλειστό στο πρώην Πολυκλαδικό μετά τις παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης (βίντεο)

Προς χρήση μετά από εντατικές παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του δόθηκε εκ νέου το Κλειστό Προπονητήριο στο πρώην Πολυκλαδικό της Καλαμάτας.

Οι εκτεταμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας. Ως προς τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν αυτές αφορούσαν την άρση της επικινδυνότητας και την βελτίωση των συνθηκών για αθλητές και μαθητές που έκαναν χρήση του χώρου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες υγρομόνωσης στην ταράτσα, αντικατάσταση των ειδών υγιεινής, αποκατάσταση των wc, των μπάνιων και των αποδυτηρίων, αλλαγή των σωληνώσεων ύδρευσης, αλλά και εκτεταμένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί. Παράλληλα, έγιναν και άλλες στοχευμένες εργασίες ώστε η εγκατάσταση να πληροί τις προδιαγραφές ασφάλειας και καταλληλότητας. Στην αθλητική εγκατάσταση βρέθηκαν χθες, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Γιώργο Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο.

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Καλαμάτας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε στο Κλειστό Γυμναστήριο του πρώην Πολυκλαδικού, σε έναν χώρο που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, μαθητές και μαθήτριες της Καλαμάτας -και όχι μόνο. Είμαστε χαρούμενοι, καθώς αυτός ο χώρος, τον μήνα αυτό που πέρασε, ανακατασκευάστηκε από συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας και παραδίδεται αισθητά αναβαθμισμένος. Πρόκειται για εργασίες που έπρεπε να έχουν γίνει, που είναι απαραίτητες για να είναι κατάλληλο το περιβάλλον για τους αθλητές μας, εργασίες που θα έπρεπε να έχουν γίνει κανονικά από το καλοκαίρι τουλάχιστον.

Όμως δυστυχώς οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στα σχολεία και τώρα έφτασε ο καιρός να υλοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Και οι προσπάθειες συνεχίζονται, γιατί αυτή τη στιγμή, οι “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” έχουν ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική μελέτη που αφορά την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου.

Μια μελέτη η οποία είναι προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα και πιστεύουμε ότι την περίοδο του καλοκαιριού θα μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη ανακατασκευή που θα έρθει να συμπληρώσει τις εργασίες που έγιναν. Η προσπάθειά μας για να αναβαθμίσουμε τους αθλητικούς χώρους, τα σχολεία και όλους τους χώρους που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας, συνεχίζονται». Για το Κλειστό Προπονητήριο μίλησαν ακόμα οι Γιώργος Λαζαρίδης και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, ενημερώνοντας πως τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο και ότι το αργότερο μέχρι την Πέμπτη οι ομάδες θα μπορούν να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε πως οι εργασίες θα συνεχιστούν στα αποδυτήρια του Κλειστού της Παραλίας, αλλά και στο Κολυμβητήριο (τουαλέτα ΑμεΑ και αποδυτήρια).