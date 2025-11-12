Καλαμάτα: Φύτευση δέντρων στην Βουλγαροκτόνου - Προμήθεια και φύτευση ακόμα 300 δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους

Σε νέα προμήθεια φυτικού υλικού θα προβεί άμεσα ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να εμπλουτίσει με πράσινο τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Μπάκα, οι τεχνικές προδιαγραφές των τριακοσίων περίπου δέντρων που περιλαμβάνονται στην προμήθεια, αφορούν δένδρα με περίμετρο κορμού ανάλογα με το είδος τους.

Επίσης όπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, θα είναι με διαμορφωμένο κλάδεμα στα δύο μέτρα και πάνω, ενώ η προμήθεια προβλέπει επιπλέον η εργασία φύτευσης των δέντρων να γίνει από τον ανάδοχο.

Ορισμένα είδη είναι τα εξής: Γιακαράντα, γρεβιλλέα, υβίσκοι Συριακοί, καλλιστήμονες, μανόλιες, μουριές, μπαοχίνιες, πλάτανοι, σφενδάμια, φωτίνιες κ.ά.

Ταυτόχρονα, μπήκαν οι τελευταίες πινελιές στη διάνοιξη της οδού Βουλγαροκτόνου, καθώς πραγματοποιήθηκε φύτευση δεκατεσσάρων δέντρων. Τα σφενδάμια που φυτεύτηκαν κι από τις δύο πλευρές του δρόμου έχουν περίμετρο κορμού 10-12 εκατοστά.