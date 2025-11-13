Δημοτική Επιτροπή Πύλου - Νέστορος: Απόφαση για οικονομική ενίσχυση άπορων

Τη σύνταξη κατάστασης των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών, ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων, για την χορήγηση ποσού 50 ευρώ σε 200 άτομα, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Πύλου – Νέστορος.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε σχετική εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Παιδείας του Δήμου.

Ενέκρινε και την εξειδίκευση της πίστωσης καταβολής το χρηματικού βοηθήματος σε άπορους κατοίκους ενόψει της γιορτής των Χριστουγέννων, συνολικού ποσού 10.000 ευρώ.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι “στον Δήμο μας, υπάρχουν άπορες οικογένειες και άτομα καταγεγραμμένα στην Υπηρεσία Πρόνοιας που έχουν ήδη συνεργαστεί και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Εν όψει των ημερών των Χριστουγέννων και λόγω των αυξημένων αναγκών των ημερών αυτών για ένα ζεστό γεύμα αγάπης και μια οικογενειακή συνάντηση θαλπωρής, κρίνεται αναγκαίο λόγω της γενικότερης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα και ο Δήμος μας, να δοθεί στα άτομα και στις οικογένειες αυτές μια μικρή οικονομική ενίσχυση με την μορφή διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών. Οι άπορες οικογένειες και τα άτομα που έχουν επιλεχθεί, έχουν ήδη συνεργαστεί και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Η κατάσταση με τα ονόματα των δικαιούχων είναι στην Υπηρεσία Πρόνοιας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Οι δικαιούχοι επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση, που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Παιδείας και διά βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, και Απασχόλησης του Δήμου μας, μετά από έλεγχο και έρευνα των προϋποθέσεων σχετικά με την κοινωνικό - οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση”.